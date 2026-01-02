El atacante Adolfo Muñoz firma con Universidad Técnica de Cajamarca para la temporada 2026

La Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) anunció la incorporación del extremo ecuatoriano Adolfo Muñoz, procedente de Macará de Ecuador. El ‘Picante’ reforzará la banda izquierda en la próxima temporada de la Liga 1 peruana, marcando su primera experiencia en el fútbol extranjero.

El club cajamarquino dio la bienvenida al jugador a través de sus redes sociales con el mensaje: “¡De Ecuador a Cajamarca! Damos la bienvenida a Adolfo Muñoz, quien aportará su experiencia y desequilibrio por la banda izquierda para llenar de alegrías a todo el pueblo cajamarquino. ¡Porque en Cajamarca, todos somos UTC!”.

Muñoz, de 28 años, llega tras una temporada en Macará donde disputó 20 partidos, anotó tres goles y repartió cinco asistencias. Previamente, el atacante ha militado en clubes ecuatorianos como El Nacional, Liga de Quito, Guayaquil City, Orense, Aucas y Técnico Universitario.

Trayectoria y llegada al Perú

Esta transferencia representa la primera aventura internacional en la carrera profesional de Adolfo Muñoz. El jugador, apodado ‘Picante’, se une al plantel dirigido por el entrenador argentino Carlos Bustos, quien asumió el cargo para la temporada 2026 tras su paso por Deportivo Garcilaso.

En UTC, Muñoz compartirá equipo con su compatriota Marlon de Jesús, delantero ecuatoriano que fue anunciado como refuerzo en diciembre de 2025.

El anuncio se produjo en el contexto de una activa campaña de refuerzos por parte del ‘Gavilán del Norte’, que busca consolidar un plantel competitivo tras mantener la categoría en la Liga 1 2025.

Refuerzos confirmados por UTC

UTC ha confirmado varias incorporaciones de cara a la temporada 2026. Entre los nuevos jugadores se encuentran:

Ignacio Barrios (arquero),

Marlon de Jesús (delantero),

Marcos Lliuya (volante),

Junior Huerto Saavedra (defensa),

Dylan Caro (defensa),

Michel Rasmussen (delantero),

Ángelo Campos (arquero),

Manuel Ganoza (defensa),

Gilmar Paredes y otros anunciados progresivamente.

Además, el club ha incorporado a jugadores como Santiago Gálvez y David Camacho en el proceso de armado del equipo.

Entrenador de UTC Cajamarca

Estas contrataciones se enmarcan en el proyecto liderado por Carlos Bustos, con el objetivo de mejorar el rendimiento del equipo en la Liga 1 peruana.

El fichaje de Adolfo Muñoz refuerza la banda izquierda, posición destacada en el comunicado oficial del club, y se suma a la estrategia de incorporar experiencia sudamericana para enfrentar la competencia en 2026.

UTC, conocido como el ‘Gavilán del Norte’, continúa trabajando en su plantilla para la próxima campaña, donde buscará posicionarse en la parte media-alta de la tabla.