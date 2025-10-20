El ataque sicario contra ‘Cuco’ Angulo estaría relacionado con el amaño de partidos, dice el viceministro del Deporte

El futbolista ecuatoriano Brayan ‘Cuco’ Angulo se recupera del ataque sicario que sufrió el pasado jueves 16 de octubre, cuando se dirigía a los entrenamientos de Liga de Portoviejo, en el estadio Reales Tamarindos.

Según se ha informado, el estado del delantero es estable. Mientras tanto, continúan las investigaciones de este hecho de sangre, que dejó dos detenidos.

¿Qué motivó el intento de asesinato del ‘Cuco’ Angulo?

En una entrevista con Direct Fútbol, el viceministro del Deporte, José David Jiménez, indicó que el intento de asesinato estaría vinculado con el amaño de partidos en Ecuador. Y es que durante los últimos meses se han registrado varios asesinatos de futbolistas, que tendrían las mismas motivaciones.

«(El caso) se encuentra en una etapa investigativa, no sabemos exactamente el móvil, pero todo da entender qué son conductas y delitos asociados a las irregularidades que está teniendo el fútbol al día de hoy. Esto pasa en segunda categoría, pasa en Serie B, pasa en Serie A y lastimosamente estamos viendo más ejemplos de eso», dijo.

El funcionario lamentó la situación que se vive en el fútbol ecuatoriano, motivada por la intervención de grupos delictivos en los famosos pronósticos deportivos. «Sabemos lo enfermo que se encuentra el fútbol ecuatoriano y que estamos dispuestos y muy interesados en llevar a que esto se solucione», añadió el viceministro.

También expresó su apoyo para el futbolista de 29 años. «Yo me solidaricé con la Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo. No he tenido la oportunidad todavía de hablar con Bryan. Estaba esperando que pase un tiempo y, bueno, que se enfríe un poquito, porque él debe estar todavía con esta situación que vivió muy cercana», manifestó.

Liga de Portoviejo denunció amenazas contra sus jugadores

El ataque sicario contra el ‘Cuco’ Angulo se dio el pasado jueves, un día antes de que Liga de Portoviejo se enfrentara con Búhos por la vuelta de los 16avos de Torneo Nacional de Ascenso.

Tras el hecho, el club manabita publicó un comunicado oficial, donde aseguró que sus jugadores recibieron amenazas vinculadas al cotejo ante Búhos. “Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, porque el fútbol debe ser un espacio de paz, respeto y unión”, cita el pronunciamiento firmado por Mónica Zamora Hernández, presidenta del club manabita.

‘Cuco’ Angulo se salvó, pero hay casos mortales en el fútbol nacional

En septiembre pasado, cuatro futbolistas ecuatorianos murieron en hechos violentos registrados en Manta y Esmeraldas.

Los hechos se dieron en menos de dos semanas. Las víctimas eran: Jostin Mera, Jonathan “Speedy” González, Michael Valencia y Leandro Yépez.

Estos casos han puesto en alarma al fútbol ecuatoriano, mientras las tareas de investigación no dan mayores resultados. (13).