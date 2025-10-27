COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Portoviejo
Sociedad

El "Avenidazo" de Portoviejo en la balanza: ¿Más beneficio económico o más congestión vehicular para sus vecinos?

El Club Esquina de Pérez y autoridades analizan la logística del "Avenidazo" en Portoviejo, enfocándose en la viabilidad y el impacto en la comunidad.
5 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El “Avenidazo”, un evento de gran convocatoria que rinde homenaje a la ciudad de Portoviejo, enfrenta un debate sobre su futura organización y ubicación. Esto es según declaraciones de Colombo Arteaga, presidente del Club Esquina de Pérez, y el alcalde Javier Pincay. El evento, que se celebra anualmente en la avenida Manabí, busca mejorar su planificación. Esto es ante el notable crecimiento en la asistencia, estimada en cerca de 100.000 personas. Además, buscan minimizar las afectaciones al tránsito y a los residentes locales. La discusión se centra en la necesidad de unificar esfuerzos entre los organizadores y las entidades públicas para garantizar la calidad y la seguridad.

La persistencia del inconveniente vial

El impacto del “Avenidazo” en la rutina de los portovejenses es evidente, especialmente en las zonas aledañas al punto central del evento. Carlos Lara, un morador de la calle Granda Centeno, una de las cinco arterias viales transversales que se cierran, comentó sobre la congestión de tránsito. Dijo que el cierre de vías son los principales inconvenientes que enfrentan. Sin embargo, el residente matizó que, a pesar de las molestias, el evento se percibe como una actividad ya consolidada y conocida.

Lara señaló que la presencia de puntos de venta de comida también genera incomodidad. Aun así, reconoció que el evento está ganando una identidad institucional. Al evaluar los beneficios frente a los inconvenientes, destacó la solidez del evento. “El Avenidazo ya es conocido fuera de nuestro cantón, también es muy reconocido”. Mencionó que, a su juicio, las preocupaciones constantes sobre posibles desmanes o incidentes no se han presentado. Esto aporta tranquilidad a los vecinos.

Además, el morador valoró positivamente la limpieza inmediata que realiza el municipio en las calles ocupadas una vez finalizada la actividad. La concentración de personas, aunque importante y productora de efectos en la movilidad, se ve como un factor clave para activar la economía del cantón. Esto justifica la continuidad del homenaje con las correcciones pertinentes en el control al tránsito y el consumo de bebidas.

Propuesta de ordenanza y desafío logístico

Colombo Arteaga, presidente del Club La Esquina de Pérez, la entidad que ha organizado el Avenidazo durante 15 años, hizo hincapié en que la mejora en la organización debe pasar por la integración de instituciones como el Municipio y la Prefectura. Arteaga sugirió la necesidad de unirse en un solo “Homenaje a la Ciudad”, lo que permitiría corregir problemas y mejorar la viabilidad. Así mismo, mejoraría los servicios, el orden en la cultura, ventas y recaudación, buscando optimizar la reactivación económica.

El dirigente propuso avanzar hacia la institucionalización del homenaje mediante una ordenanza pública. No obstante, advirtió que este es un proceso complejo que requiere discusiones y unificación de esfuerzos sociales, económicos y administrativos. El club, según Arteaga, realiza un gran esfuerzo económico para la logística. Lucha por conseguir entre 40 mil y 50 mil dólares. Mientras que en otros lados se invierten sumas mucho mayores sin problema.

Otra preocupación fundamental es el espacio físico del evento. La avenida Manabí ha modificado sus condiciones, con el crecimiento de árboles y la implementación de parterres. Arteaga estima que la afluencia podría crecer de 100.000 a 150.000 asistentes. Por ello, sugiri&oacute; un cambio de ubicaci&oacute;n a una calle que ofrezca mayor facilidad log&iacute;stica y de transporte. Por ejemplo, la avenida América, que no presenta parterres. La logística del evento requiere cumplir con un plan de contingencia. Este exige, entre otros detalles, la ubicación de cuatro letrinas por cada escenario y la contratación de guardias privados.

La búsqueda de un mayor espectáculo

El alcalde Javier Pincay coincidió con los organizadores en la necesidad de mejorar la organización de este evento masivo a futuro. El funcionario municipal destacó que la planificación debe enfocarse en buscar que los espacios ofrezcan mayor comodidad para los asistentes. Además, hacer todo lo posible para que el impacto en el tránsito sea el menor posible. Identificó este sector como el más afectado por el Avenidazo.

Pincay también resaltó el papel del Avenidazo como dinamizador comercial. Aseguró que la actividad genera una reactivación económica significativa, ya que la gran cantidad de asistentes (cerca de 100.000 personas) se movilizan, disfrutan, consumen en el mercado, utilizan taxis y adquieren productos de emprendedores que se instalan durante la jornada. Este dinamismo comercial es un factor clave para mantener la actividad.

Las declaraciones de las autoridades y los organizadores apuntan a un proceso de planificación anticipada que deberá incluir una mesa de trabajo conjunta. Los temas prioritarios a abordar serían el mejoramiento de la calidad del espectáculo mediante la inversión en orquestas internacionales, la seguridad, la optimización de los servicios y, de manera fundamental, la decisión sobre si la Avenida Manabí puede seguir siendo la sede del evento ante su notorio crecimiento. El objetivo final es beneficiar al portovejense y al visitante.

