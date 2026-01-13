Bloque de seguridad capturó a cuatro presuntos integrantes de un grupo delictivo con fusiles y demás

El Bloque de Seguridad, con participación de unidades élite e inteligencia militar del Ejército Ecuatoriano, ejecutó un operativo en la provincia de Los Ríos. Esta intervención resultó en la aprehensión de cuatro presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) “Los Fatales”. La diligencia se cumplió en el sector Jauneche, cantón Palenque, provincia de Los Ríos.

La acción se llevó a cabo el lunes 12 de enero de 2026, en el barrio Miraflores de la vía Mocache–Jauneche. Los detenidos son Frank V., Juan G., Darlyn M. y Héctor A., este último conocido con el alias “Mosquito”. Según información de inteligencia oficial, esta célula operaba bajo las órdenes directas de alias “Mauricio”, considerado un objetivo de alto valor para las autoridades.

Bloque de Seguridad operativo en varias provincias

Durante la intervención, los sujetos intentaron resistirse mediante la detonación de un artefacto explosivo al percatarse de la presencia militar. Las unidades del Ejército reaccionaron de forma inmediata, oportuna y proporcional, logrando neutralizar la amenaza y asegurar a los implicados sin reportar bajas entre el personal militar. En poder de los aprehendidos se encontró armamento de alto poder.

La operación se originó tras labores previas de inteligencia que detectaron la presencia de esta célula en la zona.“Los Fatales” son considerados el brazo armado de la organización criminal “Los Choneros”. Esta última es una de las organizaciones criminales más antiguas y estructuradas de Ecuador. Tiene presencia en provincias como Manabí, Guayas y Los Ríos.

Cifras récord de homicidios, extorsiones y ataques

Esta facción ha sido vinculada a diversos delitos de alto impacto, entre ellos secuestro extorsivo, robo de camiones de carga, cobro de extorsiones conocido como “vacunas”. Según el reporte de inteligencia, este grupo realizaba ocupación ilegal y forzada de fincas rurales. Estos espacios los utilizaban como centros de operaciones ilícitas y refugios logísticos.