El cantante Ren Kai anuncia la muerte de su hermano menor: «Hoy envidio a Dios por tenerte con Él»

El cantante ecuatoriano de ascendencia china, Ren Kai, compartió una dolorosa noticia a través de su cuenta de Instagram: Su hermano menor, Ren Liang, falleció la mañana de este jueves 23 de octubre de 2025.

El anuncio lo acompañó de un conmovedor texto y varias fotografías junto a su ser querido, quien dejó de existir a la edad de 20 años.

Ren Kai perdió «la alegría» de sus días

En su publicación, el exparticipante de MasterChef Celebrity Ecuador catalogó a Ren Liang como «la alegría de mis días». Además, precisó que su sueño siempre fue tener un hermano.

«Desde que tengo uso de razón, siempre pedí tener un hermano. Mi mamá lo intentó incansablemente, y el 18 de enero de 2005 llegó a nuestras vidas el ángel más extraordinario: Ren Liang (Persona brillante). Sí que iluminaste nuestras vidas!», expresó el artista.

En medio de su duelo, Ren Kai recordó los momentos que vivió junto a su hermanito. «Trajiste alegría, risas, tu humor e inteligencia única —aunque a veces con el ceño fruncido—, y cada día nos sorprendías con tus dones y tu forma tan especial de ser. ¡Cuánto nos había bendecido Dios!», añadió.

Una larga prueba de vida

Al momento no se han informado las causas de la muerte del hermano de Ren Kai. Sin embargo, se conoció que él enfrentaba una larga enfermedad.

«Poco después empezaríamos las batallas que la vida nos pondría por delante durante diecisiete años. Qué fuerte eras… Y después de cada victoria, la vida volvía a brillar cuando te veíamos sonreír», indicó el influencer, sin más detalles sobre la dolencia que aquejaba a su familiar.

«Siempre fuiste diferente, especial. Dondequiera que ibas, la gente te quería y te regalaba cosas. Oré tantas veces para verte saludable, brillando en lo que eligieras hacer, porque incluso con tu discapacidad visual jamás dejaste de asombrarnos», destacó.

Ren Kai recibió la noticia que más temía

El músico ecuatoriano añadió que «daría mi vida por tenerte un rato más». «Lo que más temía se hizo realidad: recibir esa llamada… y enterarme de que te habías ido. No sabes cuánto me duele. ¿Por qué me dejaste?», dijo.

La publicación de Ren Kai terminó con una frase conmovedor: «Hoy envidio a Dios por tenerte con Él. ¿Será que algún día se le acaba la paciencia y te nos devuelve? Hasta entonces, mi ñañito, me encargaré de que tus futuros sobrinos sepan lo increíble que eras y lo profundamente importante que fuiste para mi vida».

Tras darse a conocer la noticias, personalidades del mundo de la farándula y fans enviaron sus mensajes de condolencia. «Corazón bello, lo siento mucho. Sé lo que es perder a un hermano, pero también te puedo asegurar que nunca dejan de cuidarnos y nos llenan de milagros», indicó la manabita Érika Vélez, exconductora de MasterChef. Mientras que la actriz Claudia Camposano escribió: «Cuando hablabas de tu hermano era tal cual lo estoy leyendo ahora , tu amor hacia él se sentía como siento hoy tu dolor por su partida. Cuanto lo siento mi querido amigo».