COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Espectáculos
Novedades

El cantante urbano Zion ya salió del hospital, pero necesita varias cirugías

El cantante Zion sigue recuperándose tras sufrir un accidente, pero requerirá de intervenciones quirúrgicas.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura
Zion tiene una carrera musical de más de 20 años.
Zion tiene una carrera musical de más de 20 años.
Zion tiene una carrera musical de más de 20 años.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

El cantante puertorriqueño Zion, famoso por éxitos musicales como ‘Zundada’ y ‘Amor de pobre’, fue dado de alta del hospital tras cuatro días de informarse sobre un accidente de sufrió.

Sobre el accidente que lo envió a una casa de salud no hay muchos detalles, pero se habla de un choque en cuatrimoto.

Confirman que Zion salió del hospital

A través de un comunicado difundido en redes sociales se informó que el artista, de 44 años, salió del hospital y llegó a su hogar. «Zion ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por toda las oraciones recibidas.

«El artista desea expresar su agradecimiento al equipo del Hospital Centro Médico, al jefe de seguridad, el Sr. Carrasquillo, y a todo su personal por su atención y dedicación durante este proceso«, se precisó.

En la misiva también se precisó que Zion continúa en recuperación, pero sin ahondar en detalles sobre sus dolencias. «Sus oraciones le están llegando y dándole fuerzas para continuar su recuperación. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y los buenos deseos», finalizó el informe oficial.

Necesita de cirugías

En una entrevista con un medio colombiano, el cantante boricua Lennox indicó que su compañero musical requiere de varias intervenciones quirúrgicas. «Luego de esta recuperación le tocan algunas operaciones», contó. Sin embargo, el reguetonero dijo no tener mayor información sobre el accidente o el estado total de su amigo.

Además, aprovechó el momento para pedir que cesen las especulaciones sobre la salud de Zion, ya que en redes sociales se llegó a hablar sobre «muerte». «Deben darle tiempo a que se recupere, que los doctores puedan hacer su trabajo, no llegar a ninguna conclusión como lo han hecho muchos abusadores. Eso le hace mucho daño a la familia«, dijo.

En días atrás, se filtró un presunto informe médico del artista urbano. En este, se señala que sufrió un golpe en la cabeza y que registra fracturas. “¿Qué tiene Zion? Aparentemente, un sangrado en la cabeza, muy peligroso; una fractura en la clavícula; y fracturas en la nariz y otras áreas de la cara”, señalaron en el programa Lo sé todo, el reciente miércoles 8 de octubre.

Zion es un pionero del género urbano

Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, nació el 5 de agosto de 1981 en Carolina, Puerto Rico. Inició su trayectoria en el reguetón a fines de los 90 como DJ y programador de ritmos, debutando en 2001 como solista en compilaciones como In The House Radio Show Summer 2001 y Slowmotion de DJ Flavor, bajo el alias Indio Zion.

En 2000, formó el dúo Zion & Lennox con Gabriel Pizarro (Lennox), su vecino y amigo. Su primer álbum, Motivando a la Yal (2004), incluyó éxitos como “Baila Conmigo” y “Cómo Te Quiero”, certificándose platino por la RIAA tras superar 100.000 copias vendidas en EE.UU.

El dúo pausó actividades en 2006 para proyectos individuales. Zion lanzó The Perfect Melody (2007), con colaboraciones en tracks como “Embriágame” de DJ Nelson y “Alócate” en Mas Flow 2.5 de Luny Tunes. En 2008, se reunieron en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico. Ya en 2010, publicaron Los Verdaderos, que alcanzó el #10 en Billboard Top Latin Albums y #2 en Latin Rhythm Albums.

En 2016, regresaron con Motivan2 bajo Warner Music Latin. Además, Zion fundó Baby Records, donde es CEO y artista principal.

Con más de 20 años de carrera, Zion es uno de los pioneros del reggaetón.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El cantante urbano Zion ya salió del hospital, pero necesita varias cirugías

Gigantesco incendio consume al menos 100 viviendas en una zona suburbana de Lima, Perú

Paro nacional: Marcha por la eliminación del subsidio del diésel inicia en Quito con gases lacrimógenos

Cómo preparar costillas de cerdo al horno con salsa BBQ: Guía paso a paso

Ataque sicario deja al menos cinco muertos durante una fiesta de quinceañera, en Playas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El cantante urbano Zion ya salió del hospital, pero necesita varias cirugías

Gigantesco incendio consume al menos 100 viviendas en una zona suburbana de Lima, Perú

Paro nacional: Marcha por la eliminación del subsidio del diésel inicia en Quito con gases lacrimógenos

Cómo preparar costillas de cerdo al horno con salsa BBQ: Guía paso a paso

Ataque sicario deja al menos cinco muertos durante una fiesta de quinceañera, en Playas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gigantesco incendio consume al menos 100 viviendas en una zona suburbana de Lima, Perú

Paro nacional: Marcha por la eliminación del subsidio del diésel inicia en Quito con gases lacrimógenos

Cómo preparar costillas de cerdo al horno con salsa BBQ: Guía paso a paso

Ataque sicario deja al menos cinco muertos durante una fiesta de quinceañera, en Playas

El presidente de Madagascar denuncia un intento de golpe de Estado; hay al menos 22 muertos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO