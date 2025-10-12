El cantante urbano Zion ya salió del hospital, pero necesita varias cirugías

El cantante puertorriqueño Zion, famoso por éxitos musicales como ‘Zundada’ y ‘Amor de pobre’, fue dado de alta del hospital tras cuatro días de informarse sobre un accidente de sufrió.

Sobre el accidente que lo envió a una casa de salud no hay muchos detalles, pero se habla de un choque en cuatrimoto.

Confirman que Zion salió del hospital

A través de un comunicado difundido en redes sociales se informó que el artista, de 44 años, salió del hospital y llegó a su hogar. «Zion ya se encuentra en su casa, recuperándose poco a poco y muy agradecido por toda las oraciones recibidas.

«El artista desea expresar su agradecimiento al equipo del Hospital Centro Médico, al jefe de seguridad, el Sr. Carrasquillo, y a todo su personal por su atención y dedicación durante este proceso«, se precisó.

En la misiva también se precisó que Zion continúa en recuperación, pero sin ahondar en detalles sobre sus dolencias. «Sus oraciones le están llegando y dándole fuerzas para continuar su recuperación. Agradecemos profundamente todas las muestras de cariño y los buenos deseos», finalizó el informe oficial.

Necesita de cirugías

En una entrevista con un medio colombiano, el cantante boricua Lennox indicó que su compañero musical requiere de varias intervenciones quirúrgicas. «Luego de esta recuperación le tocan algunas operaciones», contó. Sin embargo, el reguetonero dijo no tener mayor información sobre el accidente o el estado total de su amigo.

Además, aprovechó el momento para pedir que cesen las especulaciones sobre la salud de Zion, ya que en redes sociales se llegó a hablar sobre «muerte». «Deben darle tiempo a que se recupere, que los doctores puedan hacer su trabajo, no llegar a ninguna conclusión como lo han hecho muchos abusadores. Eso le hace mucho daño a la familia«, dijo.

En días atrás, se filtró un presunto informe médico del artista urbano. En este, se señala que sufrió un golpe en la cabeza y que registra fracturas. “¿Qué tiene Zion? Aparentemente, un sangrado en la cabeza, muy peligroso; una fractura en la clavícula; y fracturas en la nariz y otras áreas de la cara”, señalaron en el programa Lo sé todo, el reciente miércoles 8 de octubre.