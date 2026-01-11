COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Espectáculos
Novedades

El cantante Yeison Jiménez será sepultado en Bogotá: “Se va físicamente, pero su legado queda”

El equipo de trabajo del cantante Yeison Jiménez confirmó su fallecimiento y el de cinco acompañantes en un siniestro aéreo.
El cantante Yeison Jiménez falleció a los 34 años de edad.
Redacción ED.

Redacción ED.

La organización y el equipo de trabajo del cantante colombiano Yeison Jiménez confirmaron su fallecimiento a través de un comunicado oficial. El suceso ha generado luto en la industria del entretenimiento.

Según el reporte, el artista murió tras la caída de su avioneta privada. “Esta es la publicación mas dolorosa de mi vida… Atentamente… Su Webmaster. Viaja al infinito mi aventurero”, se lee en el post oficial.

Yeison Jiménez falleció junto a cinco personas

El comunicado emitido por sus representantes legales expresa un “dolor imposible de describir” ante la pérdida física del cantante.

En el documento se especifica que Yeison Jiménez viajaba junto a cuatro integrantes de su equipo logístico y el piloto de la aeronave, quienes también perdieron la vida en el lugar de los hechos. Las víctimas fueron identificadas como Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Weisman Mora y el Capitán Fernando Torres.

La organización del artista envió un mensaje de solidaridad absoluta a las familias de los fallecidos, solicitando a los medios de comunicación y a los seguidores comprensión y respeto por la intimidad necesaria en este momento de duelo.

“Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas. Yeison fue perseverancia, disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron”, precisa  el comunicado.

Homenaje y honras fúnebres

Este domingo 11 de enero de 2026, los organizadores de los eventos de Yeison Jiménez confirmaron que se llevará a cabo un homenaje póstumo en el Movistar Arena de Bogotá, seguido de las exequias del artista y su colaborador, Jefferson Osorio.

Mauricio Salazar, de la empresa Sírvalo Pues, informó que los actos fúnebres están previstos para los días martes o miércoles en la capital colombiana.

Además, informó que las exequias de Yeison Jiménez y Jefferson Osorio se realizarán en la parroquia San Alfonso María de Ligorio-Señor de Los Milagros, ubicada en Bogotá.

Según Salazar, se espera que los restos mortales sean trasladados en las próximas horas, dependiendo de los trámites legales y forenses derivados del accidente.

El accidente que apagó la vida de Yeison Jiménez

La muerte del cantante colombiano se registró la tarde de ayer, sábado 10 de enero de 2026, en un accidente aéreo.

El suceso ocurrió en inmediaciones del municipio de Paipa, específicamente en la zona rural conocida como la vereda Romita. Según la información recopilada en el sitio, el vuelo de Yeison Jiménez tenía como destino final la ciudad de Medellín, Allí cumpliría con compromisos musicales.

