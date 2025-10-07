El cantante Zion es hospitalizado tras accidente de tránsito: Su estado de salud es «reservado»

El cantante puertorriqueño Zion, de 44 años, permanece hospitalizado tras sufrir un accidente de tránsito.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales, donde se destacó que su estado de salud es «reservado».

Esto se sabe sobre el estado de Zion

El escrito establece que la situación médica del artista “continúa siendo reservada” y, a su vez, expresa agradecimiento por las oraciones del público.

“Queremos informar que el artista Zion estuvo recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica continúa siendo reservada, y estamos a la espera de nuevas actualizaciones por parte del equipo médico que lo atiende”, detalló el comunicado.

Agradecen oraciones por el artista

En el texto, el equipo de Zion pide respeto a su privacidad, pero también oraciones. “Sabemos lo mucho que Zion significa para su público, y confiamos en que el cariño, las oraciones y el apoyo de todos serán una fuente de fortaleza en su proceso de recuperación. Pedimos respeto y paciencia en este momento, recordando que detrás del artista hay una familia y un equipo dedicados por completo a su bienestar”, precisa.

Esto ha despertado las alarmas en sus fanáticos, al no conocerse más detalles de las heridas del cantante, que por más de una década formó parte del dúo Zion y Lennox.

«Agradecemos profundamente las muestras de amor, las oraciones y el apoyo incondicional recibidos hasta el momento. Las actualizaciones sobre su estado de salud serán dadas a conocer únicamente a través de comunicados oficiales emitidos por su equipo”, culmina la comunicación firmada por Baby Records Inc / NuForm Management.

Zion acaba de lanza un disco

Zion celebró en septiembre el estreno de su producción discográfica The Perfect Melody II – Chapter I, que le sigue a álbum solista The Perfect Melody de 2007.

A principios de octubre se mostró con compromisos musicales en Colombia, incluyendo su presentación ante miles personas en el Estadio Atanasio Girardot. Allí compartió escenario con el intérprete Silvestre Dangond.

Uno de los pioneros del reggaetón

Félix Gerardo Ortiz Torres, conocido artísticamente como Zion, nació el 5 de agosto de 1981 en Carolina, Puerto Rico. Inició su trayectoria en el reguetón a fines de los 90 como DJ y programador de ritmos, debutando en 2001 como solista en compilaciones como In The House Radio Show Summer 2001 y Slowmotion de DJ Flavor, bajo el alias Indio Zion.

En 2000, formó el dúo Zion & Lennox con Gabriel Pizarro (Lennox), su vecino y amigo. Su primer álbum, Motivando a la Yal (2004), incluyó éxitos como «Baila Conmigo» y «Cómo Te Quiero», certificándose platino por la RIAA tras superar 100.000 copias vendidas en EE.UU.

El dúo pausó actividades en 2006 para proyectos individuales. Zion lanzó The Perfect Melody (2007), con colaboraciones en tracks como «Embriágame» de DJ Nelson y «Alócate» en Mas Flow 2.5 de Luny Tunes. En 2008, se reunieron en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico. Ya en 2010, publicaron Los Verdaderos, que alcanzó el #10 en Billboard Top Latin Albums y #2 en Latin Rhythm Albums.

En 2016, regresaron con Motivan2 bajo Warner Music Latin. Además, Zion fundó Baby Records, donde es CEO y artista principal.

Con más de 20 años de carrera, Zion es uno de los pioneros del reggaetón.