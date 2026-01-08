Enner Valencia sueña con una histórica participación de Ecuador en el Mundial 2026. Lo ve en semifinales

El capitán y máximo goleador histórico de la Selección de Ecuador, Enner Valencia, manifestó su ilusión de alcanzar una actuación histórica con la Tri en el Mundial 2026. La cita mundialista se disputará entre Estados Unidos, Canadá y México. El delantero, autor de 48 goles con la selección nacional, habló sobre las expectativas del equipo. Se refirió al momento personal que atraviesa y su motivación de cara a su posible tercer Mundial.

En una entrevista concedida al podcast Acción, Valencia señaló que vive con entusiasmo el proceso rumbo a la Copa del Mundo. No ocultó su deseo de ver a Ecuador entre los mejores equipos del torneo. “Estoy muy emocionado con este Mundial. Tenemos una selección muy fuerte y como grupo estamos muy unidos. Me encantaría pensar en levantar la copa. El otro día incluso soñé con Ecuador jugando las semifinales. Vamos a hacerlo realidad”, afirmó.

Enner Valencia recordó la Copa América

El delantero también se refirió a uno de los episodios más difíciles de su carrera reciente, ocurrido durante la Copa América, cuando falló un penal decisivo. Valencia reconoció el impacto emocional que tuvo ese momento tanto a nivel personal como colectivo. “Fue un momento muy duro. Me emociona recordarlo porque no solo por lo complicado en lo personal, también por ver a mis compañeros llorando en el camerino”, expresó.

Enner Valencia recordó sus inicios y valoró el recorrido que lo llevó a convertirse en referente del fútbol ecuatoriano. “Es increíble. Nunca soñé con ser futbolista profesional, todo se fue dando en el camino. Recuerdo que en el Mundial 2002 temblaba viendo los partidos y ahora soy yo quien los está jugando”, señaló el atacante.

Ecuador desde ya estudia a sus rivales

Sobre las expectativas para el Mundial 2026, el capitán de la Tri se mostró optimista y destacó la calidad del plantel actual. “Siempre que es año de Mundial, las expectativas están muy altas, y más con la calidad de jugadores que tenemos. Eso te permite soñar un poco más. Ojalá lleguemos bien, sanos, y podamos competir a gran nivel para hacer una gran Copa del Mundo”, indicó.

En cuanto al enfoque competitivo, Valencia subrayó la importancia de la preparación y el análisis de los rivales. “Tenemos que estar preparados para jugar contra cualquiera. En los Mundiales es clave el primer partido, porque si lo ganas, vas con confianza al segundo. Hay que estudiar bien a los rivales, sabemos que Costa de Marfil es muy fuerte. Debemos ir partido a partido”, afirmó.

Debut de Ecuador será el 14 de junio

El delantero también elogió el trabajo del director técnico Sebastián Beccacece, resaltando su cercanía con los jugadores y su dedicación. “Como persona, le llega a cada jugador. Vive cada entrenamiento al máximo y está metido las 24 horas cuando estamos concentrados”, dijo.

Finalmente, Valencia agradeció el respaldo de la afición ecuatoriana y llamó a la unidad de cara al Mundial. Con 48 goles, el atacante está cerca de disputar su tercer Mundial, tras participar en Brasil 2014 y Qatar 2022, consolidándose como una de las figuras históricas de la selección nacional. Ecuador debutará en el Mundial el domingo 14 de junio y lo hará ante Costa de Marfil. Ambas elecciones forman parte del Grupo E junto a Alemania y Curazao.