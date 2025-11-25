El cerebro de Bruce Willis será donado a la ciencia tras su muerte, decidió su familia

La familia del actor Bruce Willis, de 70 años, anunció que donará su cerebro a la ciencia después de su fallecimiento, para contribuir a la investigación de la demencia frontotemporal (DFT), enfermedad que padece desde 2023.

La decisión fue revelada por su esposa Emma Heming Willis, quien publicó su libro The unexpected journey (El viaje inesperado) en septiembre pasado.

La familia de Bruce Willis y su decisión

En entrevista para el medio The WP Times, Emma confesó que el estado de salud del actor de ‘Duro de Matar’ es cada vez más delicado, una situación que lleva a la familia a pensar constantemente en su partida.

Contó que se prepara para la muerte de Bruce, no solo para darle la mejor atención a su esposo, sino también para proteger el estado emocional y económico de sus hijas, Mabel y Evelyn. “No lo hace menos doloroso ni difícil de superar, pero ahora mismo, estamos en terreno firme”, precisó.

En la misma entrevista, la mujer confirmó que el cerebro de la estrella de Hollywood será entregado a la ciencia, con el objetivo de que sirva para investigar la DFT, que es catalogada como una enfermedad rara. “Es un paso emocionalmente difícil, pero importante para la investigación”, aseguró Emma, quien confía en que esto ayude a encontrar una cura a este mal degenerativo.

El impacto de la enfermedad

La DFT afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro, alterando personalidad, comportamiento y lenguaje. Willis, conocido por películas como ‘Duro de matar’ (1988) y ‘El sexto sentido’ (1999), requiere cuidados las 24 horas en un hogar adaptado.

Su familia, incluyendo a su exesposa Demi Moore y su hijas Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn, ha priorizado su atención permanente.

En una actualización reciente, Rumer compartió en Instagram que su padre “no está bien”, destacando los desafíos diarios de la enfermedad.

La importancia científica de la donación

El estudio de cerebros de pacientes con DFT permite analizar tejidos post mortem para detectar mutaciones genéticas y acumulaciones proteicas. Según la Asociación para la Demencia Frontotemporal (AFTD), no existen tratamientos actuales, y donaciones como esta impulsan la investigación.

Emma apoya que familias donen cerebros en busca de una cura eventual. “El promedio de expectativa de vida con DFT es de 7 a 13 años tras el inicio de síntomas”, escribió en su libro, subrayando la urgencia.

La carrera exitosa de Bruce Willis

Bruce Willis (Idar-Oberstein, Alemania, 19 de marzo de 1955) irrumpió en la fama con la serie Luz de Luna (1985-1989), donde interpretó al detective David Addison junto a Cybill Shepherd, ganando un Emmy y un Globo de Oro.

Su salto definitivo al cine llegó con Duro de Matar (1988), convirtiéndose en ícono de acción como John McClane. La saga (5 películas hasta 2013) recaudó más de 1.400 millones de dólares.

Otros éxitos incluyen Tiempos violentos (1994), El sexto sentido (1999), Armageddon (1998), El quinto elemento (1997) y Sin City (2005).

En 2022 se retiró del mundo cinematográfico por afasia, diagnosticada luego como demencia frontotemporal.