El Chelsea de Moisés Caicedo apuesta por Liam Rosenior para liderar su proyecto deportivo hasta 2032

El Chelsea de Moisés Caicedo anunció oficialmente a Liam Rosenior como su nuevo entrenador del primer equipo. El club londinense abrió así una nueva etapa tras la salida de Enzo Maresca.

La directiva ‘blue’ optó por un perfil joven, con proyección y experiencia reciente en Europa. Rosenior, de 41 años, firmó un contrato de larga duración que lo vincula a la institución hasta junio de 2032. “Es un gran honor convertirme en entrenador del Chelsea”, expresó el técnico inglés en sus primeras declaraciones. “Es un club con una identidad especial y una historia marcada por los títulos”.

La negociación avanzó con rapidez debido al vínculo societario con el Estrasburgo, último equipo dirigido por Rosenior y que facilitó el acuerdo entre las partes.

Rosenior ya está en Inglaterra

El entrenador viajó a Londres para cerrar su incorporación. De inmediato asumió el reto de liderar a un plantel joven, competitivo y con altas expectativas. “Mi objetivo es proteger esa identidad y construir un equipo que represente esos valores en cada partido”, afirmó Rosenior. “Daré todo para lograr el éxito que este club merece”, enfatizó.

El cambio en el banquillo se produjo tras un cierre de año irregular. Enzo Maresca dejó el cargo luego de una racha adversa y desacuerdos con la dirigencia. Durante la transición, Callum Macfarlane asumió de forma interina. El empate ante el Manchester City sostuvo al equipo en un momento clave.

Rosenior llega con respaldo institucional pues el club destacó su capacidad para potenciar el rendimiento del plantel en el corto plazo. “El Chelsea FC se complace en anunciar el nombramiento de Liam Rosenior como entrenador del equipo masculino”, señaló la entidad en un comunicado oficial.

‘It is really inspirational for young academy coaches to see that, somebody getting a job of that profile. We all hope he does really well.’ McFarlane on Rosenior. 👏 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

Un cambio para Moisés Caicedo

Uno de los desafíos principales será consolidar el mediocampo. En ese contexto, Moisés Caicedo aparece como una pieza estructural del nuevo proyecto deportivo. “Creo profundamente en el trabajo en equipo y la unidad”, remarcó el entrenador al tiempo de señalar que “estos valores estarán en el centro de todo lo que hagamos”.

En el Estrasburgo, Rosenior logró una clasificación europea histórica lo que reforzó su perfil como técnico con capacidad de gestión y desarrollo. Antes dirigió al Hull City y al Derby County y en ambos clubes combinó competitividad con crecimiento de jóvenes talentos.

“Existe un hambre real de ganar en este club”, aseguró el estratega quien además manifestó que “daré todo, cada día, para ayudar a este equipo a competir al más alto nivel”.

El entrenador también se refirió al vínculo con la afición. “Quiero que nuestros aficionados estén orgullosos de lo que somos y representamos. Ellos son el alma del Chelsea”, concluyó. Con Rosenior al mando, el Chelsea apuesta por continuidad. Stamford Bridge inicia un ciclo que busca resultados, identidad y estabilidad, esquivos en este año.