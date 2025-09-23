COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

El CNE abrió las inscripciones para las organizaciones políticas que participarán en la campaña del referéndum 2025

El Consejo Nacional Electoral ratificó que la difusión de publicidad solo será válida con el código de autorización otorgado por el organismo.
El CNE abrió las inscripciones para las organizaciones políticas que participarán en la campaña del referéndum 2025
El CNE recordó que, desde la aprobación de la convocatoria al referéndum 2025, las entidades públicas que deseen difundir publicidad institucional en radio, televisión, prensa escrita, vallas o medios digitales deberán solicitar autorización. Foto: Consejo Nacional Electoral.
El CNE abrió las inscripciones para las organizaciones políticas que participarán en la campaña del referéndum 2025
El CNE recordó que, desde la aprobación de la convocatoria al referéndum 2025, las entidades públicas que deseen difundir publicidad institucional en radio, televisión, prensa escrita, vallas o medios digitales deberán solicitar autorización. Foto: Consejo Nacional Electoral.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

msanchez@lamarea.ec

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió este 23 de septiembre de 2025 el periodo de inscripciones para las organizaciones políticas y sociales que participarán en la campaña del referéndum 2025. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 27 de septiembre.

De acuerdo con la convocatoria, las organizaciones políticas deberán descargar el formulario de inscripción desde la página oficial www.cne.gob.ec y entregar la documentación en la Secretaría General del CNE o en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales.

Una vez concluida esta fase, el Pleno del organismo calificará las solicitudes con base en los informes de cumplimiento de los requisitos establecidos. Este paso garantiza transparencia y control.

La campaña electoral del referéndum 2025 iniciará el 1 de noviembre y se extenderá hasta el 13 de noviembre de 2025. El sufragio está previsto para el domingo 16 de noviembre.

Publicidad institucional y normativa electoral

El CNE recordó que, desde la aprobación de la convocatoria al referéndum 2025, las entidades públicas que deseen difundir publicidad institucional en radio, televisión, prensa escrita, vallas o medios digitales deberán solicitar autorización.

Los requerimientos podrán presentarse en las Delegaciones Provinciales, en la Dirección Nacional de Promoción Electoral o en la Secretaría General del CNE. El formato de solicitud también se encuentra disponible en el portal www.cne.gob.ec.

Código de autorización obligatorio

La normativa electoral establece que solo con el código de autorización entregado por el CNE se avalará la difusión de información institucional. Esto aplica salvo casos excepcionales definidos por la misma norma.

El cumplimiento estricto de este procedimiento busca garantizar igualdad de condiciones durante la campaña del referéndum 2025, fortaleciendo la confianza ciudadana en el proceso electoral.

Preguntas del referéndum 2025

El referéndum 2025 incorpora dos preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa. La primera busca modificar la Constitución respecto a bases militares extranjeras y la segunda sobre el financiamiento estatal para partidos políticos.

La primera pregunta plantea eliminar la prohibición de establecer o ceder bases militares a fuerzas armadas extranjeras. Con ello se abriría la posibilidad de cooperación militar directa.

CNE convocó al referéndum 2025

La segunda busca suprimir la obligación de entregar recursos del Presupuesto General a las organizaciones políticas. Esto implicaría un cambio en el financiamiento político del país.

CNE convocó al referéndum 2025

Límite de gasto electoral aprobado por el CNE para el referéndum 2025

El CNE aprobó de manera unánime el límite máximo de gasto electoral en 2’787.744,80 dólares para cada pregunta del referéndum 2025

Ese monto se dividirá en partes iguales para las dos opciones de respuesta: Sí y No. Así, cada postura contará con recursos equilibrados en la contienda.

