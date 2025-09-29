COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

El CNE habilitó a 13 organizaciones políticas para participar en la campaña del Referéndum y la Consulta Popular 2025

La campaña oficial del Referéndum 2025 se desarrollará entre el 1 y el 13 de noviembre, según el calendario electoral del CNE.
Las preguntas del Referéndum 2025 se enfocan en defensa y financiamiento político. Foto: CNE.
Las preguntas del Referéndum 2025 se enfocan en defensa y financiamiento político. Foto: CNE.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que 13 organizaciones políticas y sociales participarán en la campaña del Referéndum 2025 y la Consulta Popular 2025. La decisión se adoptó en la sesión plenaria del 29 de septiembre de 2025.

El organismo recordó que el plazo de inscripción para las organizaciones interesadas seguirá abierto hasta el 1 de octubre a las 23:59. Según el calendario electoral, la campaña oficial se desarrollará entre el 1 y el 13 de noviembre de 2025.

Preguntas del Referéndum 2025

Las preguntas del Referéndum 2025 se enfocan en defensa y financiamiento político. A continuación, el texto oficial divulgado por el CNE:

Primera pregunta:
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

Segunda Pregunta:
¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?

Entre los actores más visibles destacan Conaie, Pachakutik, CREO y Sociedad Patriótica, con posturas divididas sobre los temas de bases militares y partidos políticos.

Organizaciones habilitadas y sus posturas

El CNE publicó la lista oficial de las 13 organizaciones calificadas para la campaña del Referéndum 2025 y su postura frente a las dos preguntas:

Organización Pregunta 1 Pregunta 2
Partido Unidad Popular No No
Partido Socialista Ecuatoriano No No
Movimiento CREO – Creando Oportunidades
Movimiento Pueblo Igualdad Democracia (PID) No No
Movimiento Democracia Sí No No
Movimiento Acción Democrática Nacional (ADN)
Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik No No
Movimiento Amigo – Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades
Movimiento Centro Democrático No No
Partido Sociedad Patriótica No
Unión General de Trabajadores del Ecuador No No
Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador Amaru
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)

Pregunta de la Consulta Popular 2025

En paralelo, la Consulta Popular 2025 definirá si Ecuador convoca a una asamblea constituyente. La pregunta planteada señala lo siguiente:

¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

Camino hacia la campaña electoral

El 25 de septiembre de 2025, el CNE inició oficialmente el proceso de la Consulta Popular. La Corte Constitucional ya había emitido un dictamen mediante el cual aceptó las correcciones realizadas por el presidente a su propuesta.

De esta forma, el Referéndum 2025 y la Consulta Popular 2025 se desarrollarán de manera conjunta en noviembre. Ambos procesos marcarán el futuro de la Constitución y del sistema político ecuatoriano.

