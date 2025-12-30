COMUNIDAD POR USD 1
Juez absuelve a ‘Lazito’ en juicio iniciado por Sarah Alarcón por presuntas expresiones en descrédito

El juez decidió no receptar los testimonios de Samantha Grey y Lisette Cedeño, ambas panelistas del espacio televisivo.
El comunicador Leonardo Quezada, conocido como 'Lazito', quedó  absuelto en el proceso penal iniciado por Sarah Alarcón.
Leonardo Quezada, conocido como 'Lazito' es un presentador de programa de farándula.
El comunicador Leonardo Quezada, conocido como 'Lazito', quedó  absuelto en el proceso penal iniciado por Sarah Alarcón.
Leonardo Quezada, conocido como 'Lazito' es un presentador de programa de farándula.

El comunicador Leonardo Quezada, conocido como ‘Lazito’, quedó  absuelto en el proceso penal iniciado por Sarah Alarcón. Ella lo acusó de proferir expresiones que afectaron su imagen pública. La resolución se dio a conocer este martes 30 de diciembre por un juez en la Unidad Judicial Penal Norte de Guayaquil. La audiencia de juzgamiento, realizada a puerta cerrada desde las 08h30, culminó tras varias horas de exposición de pruebas y testimonios.

El juez determinó que no existían elementos suficientes para configurar el delito denunciado, resolviendo absolver al acusado. El caso se originó a partir de comentarios emitidos el 3 de julio en el programa Los Hackers del Espectáculo, transmitido por Ecuavisa, donde. Según la denuncia, en dicho espacio se cuestionaron aspectos relacionados con la vida personal de Alarcón, hija de la expresentadora Gabriela Pazmiño.

‘Lazito’  rindió su versión ante el juez

Durante la diligencia, se presentaron testimonios de la defensa, incluyendo declaraciones de comunicadores vinculados al mencionado programa. ‘Lazito’ rindió su versión ante el juez, defendiendo que no incurrió en expresiones constitutivas de delito. Entre los testigos citados, Moisés Delgado, conocido como ‘La Víbora’, no compareció por motivos de salud.

El juez decidió no receptar los testimonios de Samantha Grey y Lisette Cedeño, ambas panelistas del espacio televisivo. Otros periodistas convocados rindieron versión, contribuyendo a la evaluación de las pruebas. La sentencia absolutoria cierra el proceso en primera instancia, poniendo fin a uno de los casos más seguidos en el ámbito de la farándula ecuatoriana durante 2025.

Sarah no ha emitido pronunciamiento público

Este juicio, basado en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona expresiones de descrédito o humillación, generó atención mediática. Esto por involucrar figuras públicas del entretenimiento y debatir límites entre libertad de expresión y protección a la honra.

Hasta el cierre de esta nota, Sarah Alarcón no ha emitido pronunciamiento público sobre la resolución judicial. El proceso destaca la relevancia de los comentarios en programas de farándula y su impacto en la reputación de personas públicas. Todo esto  en un contexto donde las redes sociales amplifican las declaraciones televisivas. ‘Lazito’ se ha visto envuelto en varias polémicas, con otras personalidades, debido a sus comentarios.

