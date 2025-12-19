El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos.

En el marco del Día Internacional del Migrante, el Consulado General del Ecuador en Nueva York, junto con la Agencia Consular en Queens, invitó a la comunidad ecuatoriana y latinoamericana a participar en una jornada de encuentro, cultura y convivencia que buscó reconocer el aporte de las personas migrantes y fortalecer los lazos comunitarios.

La actividad se realizó el jueves 18 de diciembre, de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., en las instalaciones del consulado, ubicadas en el 800 de la Segunda Avenida, en Manhattan, segundo piso. El evento se dio de manera gratuita y estuvo abierto a toda la comunidad que quiso compartir una tarde de integración y celebración.

Un espacio para sentirse en casa promovido por el Consulado del Ecuador en Nueva York

Bajo el mensaje de “Celebremos juntos”, la jornada fue pensada como un espacio donde los migrantes puedan reencontrarse con sus raíces y, al mismo tiempo, compartir sus experiencias en el país de acogida. Música en vivo, danza tradicional y gastronomía típica formarán parte de la programación, creando un ambiente familiar y cercano que refleja la diversidad cultural del Ecuador.

Más allá del aspecto festivo, el evento busca generar un momento de reconocimiento colectivo. Para muchas personas migrantes, estas fechas representan una oportunidad para recordar el camino recorrido, los desafíos enfrentados y la importancia de la comunidad como red de apoyo, especialmente para quienes viven lejos de su país de origen.

Cultura, comunidad y encuentro

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de expresiones artísticas tradicionales que conectan con distintas regiones del Ecuador, así como de espacios de diálogo informal entre compatriotas. El componente comunitario fue uno de los ejes centrales del evento, ya que promueve la participación, el intercambio y el fortalecimiento de la identidad cultural en el exterior.

El Consulado ha señalado que este tipo de actividades forman parte de un esfuerzo continuo por acercar los servicios consulares a la comunidad y, al mismo tiempo, generar espacios donde las personas migrantes se sientan escuchadas, valoradas y acompañadas.

Información práctica y registro para el acto organizado por el Consulado del Ecuador en Nueva York

El evento es de acceso libre, pero los interesados tuvieron que registrarse previamente escaneando el código QR habilitado por la organización, con el fin de facilitar la logística y garantizar una mejor atención a los asistentes.

La invitación estuvo dirigida no solo a ciudadanos ecuatorianos, sino también a familiares, amigos y miembros de otras comunidades que se sumaron a esta conmemoración para conocer más sobre la cultura ecuatoriana en un ambiente de respeto y convivencia.

Con esta iniciativa, el Consulado del Ecuador en Nueva York reafirma su compromiso con la población migrante, destacando la importancia de la inclusión, la identidad y el sentido de pertenencia, valores fundamentales en una ciudad tan diversa como Nueva York.