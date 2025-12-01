Hallan asesinada a la influencer austriaca Stefanie Pieper en un bosque de Eslovenia

El cuerpo sin vida de la influencer austriaca de belleza Stefanie Pieper, de 31 años, lo localizaron en un bosque de Eslovenia tras la confesión de su expareja. Se trata de un hombre de 30 años que admitió haberla estrangulado y ocultado dentro de una maleta. Pieper desapareció en la madrugada del 23 de noviembre de 2025 en Graz, Austria, después de regresar de una fiesta.

Su ausencia se denunció al día siguiente cuando no acudió a una sesión fotográfica programada. La investigación policial se intensificó tras el testimonio de vecinos que escucharon una fuerte discusión en su domicilio el domingo 23. Luego aseguran que vieron a un hombre salir con un bulto envuelto similar a una alfombra. Al principal sospechoso, expareja sentimental de la víctima, lo detuvieron días después en Eslovenia.

Influencer Stefanie Pieper discutió con su expareja

En ese país había incendiado su vehículo en el aparcamiento de un casino cercano a la frontera austro-eslovena. El viernes 29 de noviembre lo extraditaron a Austria a petición de las autoridades judiciales de Estiria.Tras varias horas de interrogatorio, el hombre confesó el crimen y guió a los investigadores hasta el lugar exacto donde había enterrado el cuerpo de Stefanie Pieper. El cadáver estaba envuelto en una maleta en una zona boscosa de Eslovenia.

La Policía eslovena y austriaca confirmaron el hallazgo y realizaron el levantamiento del cadáver para practicar la autopsia correspondiente. Hasta el momento, las autoridades no han hecho público el móvil del asesinato. Fuentes cercanas a la investigación indican que la relación entre la víctima y el detenido había terminado recientemente y presentaba antecedentes de conflictividad.

Colaboración transfronteriza entre Austria y Eslovenia

Stefanie Pieper contaba con más de 150 mil seguidores en Instagram y TikTok, donde compartía contenido sobre maquillaje, moda y estilo de vida. Su desaparición generó una amplia movilización en redes sociales bajo el hashtag #FindStefanie y provocó una colaboración policial transfronteriza entre Austria y Eslovenia.

El caso permanece bajo secreto de sumario mientras se completan los análisis forenses y se reconstruye la secuencia exacta de los hechos. La Fiscalía de Graz ha solicitado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido por delito de homicidio.