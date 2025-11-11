COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Sin categoría

El danés Jonas Vingegaard aspira a un nuevo triunfo en el Tour de Francia en 2026

Su preparación iniciará en diciembre en Alicante (España), con el Visma reforzado por ocho fichajes, enfocados en velocistas y escaladores.
Escuchar noticia

•‎

4'

•‎

Escuchar noticia
4 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Jonas Vingegaard, ciclista nacido en Dinamarca y doble ganador del Tour de Francia, expresó su convicción de reconquistar nuevamente dicho torneo en 2026. La temporada 2025 pata Vingegaard se vio  marcada por el dominio de Tadej Pogacar y su propia victoria en La Vuelta a España. En una entrevista exclusiva concedida al diario español AS, Vingegaard subrayó su recuperación física y mental como base para ese objetivo.

“Es lo que me da confianza y lo que me sirve para creer que puedo hacerlo de nuevo, y espero que sea el próximo año 2026. Probablemente sea el único corredor que le haya derrotado en carrera por etapas. Sería increíble hacerlo de nuevo y creo que puedo hacerlo”, afirmó el pedalista, quien se posiciona como el principal rival histórico del líder del UAE Team Emirates.

Jonas Vingegaard ganó la vuelta a España

La entrevista se desarrolló en un ambiente relajado tras la victoria de Vingegaard en el Critérium de Saitama, pese a una leve caída sin secuelas. Desde Japón, donde disfruta de vacaciones familiares con su esposa Trine y sus hijos Hugo y Frida, el danés repasó los altibajos de 2025. Su campaña culminó con el triunfo en La Vuelta a España el 14 de septiembre, una gesta que describió como “la carrera más extraña de mi vida”.

El danés abandonó los Campeonatos de Europa el 5 de octubre por fatiga acumulada: “Física o mental? Ambas, porque a veces quería salir a entrenar, y lo intentaba, pero el cuerpo decía que no. Al final fueron casi dos semanas de parón y eso fue demasiado tiempo“. En el ámbito del ciclismo de alto rendimiento, Vingegaard destaca la evolución del deporte en Asia, con Japón como ejemplo.

Aspira ganar el Giro de Italia

“El ciclismo está creciendo en Japón y es bonito verlo de cerca. Los numerosos aficionados que hay en las calles y que nos piden fotos y firmas… es algo increíble en esta parte del mundo”. Para 2026, planea disputar dos grandes vueltas, como en 2023 y 2025, aunque no descarta debutar en el Giro d’Italia: “Es una carrera que me gustaría ganar. Tenemos que ver los objetivos del equipo y también los míos”.

Su preparación iniciará en diciembre en Alicante (España), con el Visma reforzado por ocho fichajes, enfocados en velocistas y escaladores. El Tour de Francia, la carrera ciclista más prestigiosa del calendario, resalta la rivalidad Vingegaard-Pogacar, que ha definido las últimas ediciones. El danés, originario de Himmerland y profesional desde 2019, ha acumulado podios en las tres grandes vueltas, consolidándose como referente en escaladas y contrarreloj.

Vingegaard habló de la longevidad en el pelotón

Su aspiración para 2026 enfatiza una temporada “sin ningún contratiempo”, tras lesiones en años previos que afectaron su rendimiento. “¡Claro! Todavía no hemos decidido nada, pero ya hice dos grandes dos veces en mi carrera y la preparación es ligeramente diferente si haces solo una“, detalló sobre su calendario. Esta visión optimista contrasta con la salida de su compañero Cian Uijtdebroeks al Movistar Team, a quien desea éxito como “competidor más”.

Jonas Vingegaard también reflexionó sobre la longevidad en el pelotón, descartando emular a Alejandro Valverde, retirado a los 42 años: “El ciclismo es ahora diferente al de hace diez años y creo que en ese sentido es más exigente. El danés regresa a Dinamarca desde Osaka, listo para un invierno de entrenamiento que definirá su caza al maillot jaune.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El danés Jonas Vingegaard aspira a un nuevo triunfo en el Tour de Francia en 2026

América pierde el estatus de región libre de sarampión, anuncia la OPS

Crece la lista de nombres que suenan para una posible Asamblea Constituyente en Ecuador

Resultados del referéndum y consulta popular se conocerán entre las 18:00 y 23:00, según el CNE

Los hombres se roban los reflectores durante los conciertos de Shakira en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El danés Jonas Vingegaard aspira a un nuevo triunfo en el Tour de Francia en 2026

América pierde el estatus de región libre de sarampión, anuncia la OPS

Crece la lista de nombres que suenan para una posible Asamblea Constituyente en Ecuador

Resultados del referéndum y consulta popular se conocerán entre las 18:00 y 23:00, según el CNE

Los hombres se roban los reflectores durante los conciertos de Shakira en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

América pierde el estatus de región libre de sarampión, anuncia la OPS

Crece la lista de nombres que suenan para una posible Asamblea Constituyente en Ecuador

Resultados del referéndum y consulta popular se conocerán entre las 18:00 y 23:00, según el CNE

Los hombres se roban los reflectores durante los conciertos de Shakira en Ecuador

Los hombres se roban los reflectores durante los conciertos de Shakira en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO