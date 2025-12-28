Delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez, codiciado en mercado de invierno por equipos sudamericanos y europeos

El delantero ecuatoriano Kevin Rodríguez, actualmente en el Royale Union Saint-Gilloise de la liga belga, ha generado atención de varios clubes importantes de Sudamérica y Europa. Esto, de cara al mercado de fichajes de invierno, según informó el periodista especializado Ekrem Konur. Él, colaborador de medios como Goal, BBC y ESPN, reveló que equipos como Boca Juniors y River Plate de Argentina han consultado por la situación del atacante de 25 años.

En Sudamérica, Palmeiras y Atlético Mineiro de Brasil también figuran entre los interesados. En el ámbito europeo, clubes como Olympiakos de Grecia, Torino, Fiorentina y Bologna de Italia, así como el FC Porto de Portugal. Esos clubes han mostrado interés en el jugador. Rodríguez vive su temporada más productiva en Europa desde su llegada al Union Saint-Gilloise en septiembre de 2023, procedente de Independiente del Valle.

Talento de sudamericanos va en ascenso

En la campaña 2025/26, el delantero conocido como “La Rola” ha disputado 28 partidos entre la Jupiler Pro League, Copa de Bélgica, Supercopa y UEFA Champions League. Registra 19 titularidades y más de 1.700 minutos jugados. Acumula diez goles, siete en liga y tres en copa, además tres asistencias, logrando una contribución goleadora cada 133 minutos en promedio.

Su perfil como delantero completo, con presencia física y capacidad de asociación, lo posiciona como una opción atractiva para equipos que buscan reforzar su ataque a mitad de temporada. El Union Saint-Gilloise, club que ha destacado en la liga belga y compite en competiciones europeas, se ha beneficiado de su consolidación como una de las revelaciones del torneo.

Kevin Rodríguez tiene contrato hasta 2027

El mercado de invierno en las principales ligas europeas se abre en enero de 2026, período en el que se esperan movimientos significativos para fortalecer planteles. Rodríguez, internacional con la selección de Ecuador, representa un talento sudamericano en ascenso. Tiene experiencia previa en clubes ecuatorianos como Imbabura e Independiente del Valle, donde conquistó títulos como la Recopa Sudamericana y la Supercopa Ecuador.

Hasta el momento, no se han detallado ofertas formales ni valores de transferencia, pero el interés múltiple podría intensificar las negociaciones en las próximas semanas. Fuentes especializadas en el mercado de fichajes destacan que el rendimiento sostenido del ecuatoriano en Bélgica ha elevado su cotización internacional. El Royale Union Saint-Gilloise mantiene su contrato con Rodríguez hasta junio de 2027.