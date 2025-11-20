El desafío de Italia en los playoffs: así será su camino por un cupo para el Mundial 2026

Italia afronta otro capítulo decisivo en su intento por volver al escenario más grande del fútbol. La selección tetracampeona quedó segunda en su grupo y deberá disputar los playoffs de la UEFA para intentar asegurar uno de los últimos cuatro cupos europeos al Mundial 2026.

El formato renovado reparte 16 plazas directas en Europa. Doce ya están en manos de los ganadores de cada grupo: potencias como Francia, Inglaterra, Alemania o España avanzaron sin sobresaltos. Otros equipos aseguraron su lugar tras campañas sólidas.

Los 12 subcampeones se unen a cuatro combinados provenientes de la Liga de Naciones. En total, 16 selecciones competirán en cuatro rutas con semifinales y finales a partido único. Los duelos por un puesto en el Mundial se disputarán el 26 y 31 de marzo de 2026.

Así será el camino de Italia

Italia quedó ubicada en la Ruta A como cabeza de serie gracias a su posición FIFA. El sorteo confirmó que el equipo de Luciano Spalletti recibirá a Irlanda del Norte en la semifinal, un rival que accedió desde la Liga de Naciones pese a su discreta eliminatoria. Los azzurri terminaron con 18 puntos en el Grupo I. Ganaron seis encuentros y perdieron dos. Marcaron 21 goles. Recibieron 12.

Las derrotas ante Noruega marcaron el destino italiano. El combinado escandinavo firmó una campaña perfecta impulsada por la producción goleadora de Erling Haaland. Su superioridad dejó sin margen a Italia. El equipo de Spalletti sí resolvió con autoridad sus duelos frente a Israel, Estonia y Moldavia. Sin embargo, el rendimiento no alcanzó para evitar el repechaje. La semifinal será obligatoria.

Si Italia avanza, jugará la final como visitante ante el ganador entre Gales y Bosnia y Herzegovina. Gales mantiene un bloque competitivo mientras que Bosnia destaca por su orden defensivo. Cualquiera exigirá precisión.

Playoffs decisivos

Este paso por los playoffs revive fantasmas recientes. Italia quedó fuera de Rusia 2018 tras caer ante Suecia y de Catar 2022 luego de un golpe inesperado ante Macedonia del Norte. La presión vuelve a recaer sobre un equipo que busca estabilidad. Spalletti ha impulsado una renovación basada en juventud, posesión y agresividad ofensiva. Aun así, la irregularidad en el área rival y las lesiones siguen presentes.

Las otras rutas completan un playoff de Mundial 2026 reñido. En la Ruta B destacan Ucrania, Suecia, Polonia y Albania. En la C aparecen Eslovaquia, Kosovo, Turquía y Rumania. La Ruta D reúne a República Checa, Irlanda, Dinamarca y Macedonia del Norte. Italia sabe que marzo será definitivo. Esta vez, su objetivo es simple: ganar dos partidos y terminar con una década de frustraciones.