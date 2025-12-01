Fausto Ortiz: “Las exportaciones de productos no petroleros alcanzaron los 4 mil millones de dólares”

El economista y exministro de Economía de Ecuador, Fausto Ortiz, en entrevista con Manavisión Plus, se pronunció sobre las proyecciones del país para el 2025. También se refirió al crecimiento económico de este 2025. En cuanto a la eliminación del subsidio de los combustibles aseveró que desaparecieron del gasto público, pero no del bolsillo del Estado. En cuanto a las proyecciones del Gobierno de Daniel Noboa, avizora que el 2026 será un año de recuperación económica.

¿Qué tan beneficioso es para Ecuador el hecho que se hayan eliminado los subsidios a los combustibles”

El subsidio de los combustibles no se refleja como gasto sino como una inversión. El Estado importa derivados y los vende, cuando se hace esa operación se puede perder mucho dinero. El saldo de esa transacción se le entrega al Ministerio de Economía, pero al no haber subsidio, le queda más plata a Petroecuador para que pueda invertir y mejorar la extracción petrolera; además le entrega más plata al Ministerio de finanzas.

Económicamente hablando, ¿cómo avizora el crecimiento económico de Ecuador para el 2026?

Se espera que el crecimiento económico para este 2025 sea del 4% y aquello es un rebote del año anterior, pero es un número bajo aún. El crecimiento económico se da en base al crecimiento poblacional. Para ser una economía subdesarrollada se está creciendo muy poco. En cuanto al 2026 se avizora que será un año de recuperación económica.

¿Qué debe hacer el Estado ecuatoriano para mejorar el crecimiento económico en 2026?

La inversión pública en el año 2025 ha sido de casi 2 mil millones de dólares, que es el mismo valor del año pasado. Aquello frena la economía porque se pierde ese empuje para que todo funcione. En el 2016 la inversión era de 7 mil millones de dólares, luego vino la crisis global y la pandemia. Es importante reducir el riesgo país para que Ecuador consiga plata en el exterior, a plazos más largos con intereses más bajos.

Violencia, décimo tercer sueldo y agricultura

La proyección para el precio del barril de petróleo, para el año 2026 es descendente. ¿Qué tanto afectará al Ecuador?

Actualmente el precio del barril se ubica entre los 62 y 66 dólares, pero para el 2026 se prevé que sea entre 55 y 58. Una de las ventajas del petróleo ecuatoriano es que ya no hay subsidios en los combustibles, entonces toda esa liquidez en ahorros pasará directo al Gobierno Nacional. Sin subsidios también se afecta al contrabando y aquello hace que minimice sus operaciones ilegales.

¿Se puede considerar aún a Ecuador un país dependiente del petróleo?

La economía de Ecuador ya no tiene una dependencia petrolera como hace algunas décadas, las exportaciones de productos no petroleros han aumentado en los últimos años. El petróleo ayuda, contribuye, pero no es que la economía del país dependa netamente de este recurso. Las exportaciones de productos no petroleros alcanzaron los 4 mil millones de dólares.

¿Cómo visualiza el 2026 en relación a las exportaciones de productos no petroleros?

Excepto del cacano que tiene un precio a la baja, el resto de productos tienen una buena proyección; por ejemplo, el banano, el camarón, las flores y hasta la minería. Los productos no petroleros tendrán una buena cantidad de oferta para el próximo año. Solo la pesca ha dejado más de mil millones de dólares en recaudación en el 2025, las flores igual y el camarón. Aquello favorece también a la recuperación de la banca.

¿El tema de la violencia y la inseguridad afectan la recuperación económica del país?

El riesgo es muy alto, hay que tratar de combatir la violencia y la inseguridad. Este riesgo obedece a la falta de empleo. La generación de empleo ha registrado niveles de mejoría, pero estamos con las mismas cifras del 2019, es decir antes de la pandemia. Al gobierno le corresponde generar fuentes de empleo y trabajo para que aporte al mejoramiento de la economía. Las empresas deben vigilar que su fuerza operativa esté bien.

Sectores productivos más importantes del país

¿Qué lectura le deja la administración del Presidente Daniel Noboa que ya alcanza los dos años?

En el 2024 cuando se posesionó, la economía venía en picada. Durante este 2025 recién se están nivelando los números y llegando a como estábamos antes de la pandemia. Si se continúa así, el 2026 será el año de la recuperación. El Gobierno puede mejorar la economía y para ello debe trabajar de la mano con el sector privado para la generación de más empleo.

¿Fue una medida acertada adelantar el pago del décimo tercer sueldo para noviembre en el sector público?

Hubiera surtido un mejor efecto en el 2024 que fue un año recesivo. Este año es de recuperación. Como medida urgente, el año pasado se hubiera bajado el IVA unos tres puntos, al menos por el mes de diciembre, este año ya no tiene mucho sentido hacerlo porque este es de recuperación y el 2026 igual.

La agricultura es uno de los sectores productivos más importantes del país. ¿Cómo fomentarlo en el 2026?

Con políticas claras. Se debe aumentar el presupuesto para los productores y agricultores del país. Se deben fijar precios en productos como el maíz, banano, flores y hasta en la ganadería. Precios que vayan en beneficios de los agricultores y productores. Hay que sentarse a conversar con los sectores y acomodar un plan de trabajo, generar programaciones adecuadas.

¿A cuánto cree que debería llegar el Salario Básico Unificado para el 2026??

La inflación este año terminará quizá en un 3%. De allí parte todo y el nuevo salario hay que equilibrarlo a partir de ese valor. Se deben generar las condiciones para que haya más empleo, ya que un salario básico elevado afecta más a los desempleados que a los que sí laboran, ya que ante un salario más elevado, más difícil se les hará conseguir un trabajo a los desempleados.