El ecuatoriano Bryan Rivera firma con Estudiantes de Mérida como agente libre

El defensor ecuatoriano Bryan Steven Rivera Andrango, de 28 años, acordó su incorporación a Estudiantes de Mérida de Venezuela para la temporada 2026, luego de finalizar su vínculo con El Nacional de Ecuador como agente libre.

Rivera disputó 30 partidos durante la temporada 2025 con El Nacional, de los cuales 11 fueron como titular. El jugador, que el pasado fin de semana inició de titular ante Aucas, era considerado una pieza habitual en el esquema del cuadro militar.

Anuncio de refuerzo

El club venezolano hizo oficial la llegada del lateral a través de sus redes sociales: “Damos la bienvenida a Bryan Steven Rivera Andrango, el lateral izquierdo que viene a blindar nuestra defensa con su velocidad y despliegue sobre la banda. Su garra ecuatoriana es la potencia y precisión que necesitamos para la Temporada 2026. ¡Un jugador de ida y vuelta que luchará por estos colores!”.

En Estudiantes de Mérida, Rivera será compañero del también ecuatoriano Luis ‘Kunty’ Caicedo, quien ya milita en el equipo vinotinto. Caicedo, de 33 años, fue oficializado el pasado jueves 4 de diciembre. El defensor central ha militado en Independiente del Valle, Barcelona, Liga de Quito, Deportivo Pasto, este último de Colombia. “Con más de 400 partidos en clubes como Independiente del Valle (187 juegos y subcampeón de la Libertadores 2016), Cruzeiro (campeón Copa Brasil 2017), Barcelona de Ecuador, Liga de Quito, y otros, “Kunty” aporta experiencia de campeón”, expresó Estudiantes de Mérida.

Trayectoria consolidada en Ecuador

A lo largo de su carrera, Bryan Rivera ha defendido las camisetas de Independiente del Valle, Barcelona SC, Guayaquil City, Deportivo Cuenca y El Nacional. Su versatilidad por la banda izquierda y su capacidad de aporte ofensivo lo convirtieron en un jugador de referencia en la LigaPro ecuatoriana.

Primer movimiento del éxodo en El Nacional

La salida de Rivera marca el inicio de las bajas en El Nacional tras el cierre de la temporada 2025. Al quedar como agente libre, el defensor optó por aceptar la propuesta venezolana y continuará su carrera en el fútbol de Primera División de Venezuela.

Estudiantes de Mérida, que busca reforzar su plantilla para competir en la Liga FUTVE 2026 y en torneos internacionales, suma así su primer fichaje extranjero confirmado para el próximo año.