El ecuatoriano Richard Carapaz abandona el Giro de Lombardía tras sufrir fuerte caída

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz no pudo terminar el Giro de Lombardía (Il Lombardia 2025), tras sufrir una aparatosa caída a pocos kilómetros de la meta.

El tricolor estaba en el descenso de la competencia ciclística, cuando tuvo el accidente.

La caída de Richard Carapaz en II Lombardía

‘La Locomotora de Carchi’ sufrió la caída cuando restaban aproximadamente 26 kilómetros para la meta, este sábado 11 de octubre del 2025.

En las imágenes de la transmisión se lo observó tendido sobre la espalda, mientras su bicicleta quedó por encima, sobre el filo de una loma. “Caída de Richie Carapaz en el descenso, mientras intentaba mantenerse en contacto con los ciclistas que iban delante de él”, publicó la cuenta oficial del Giro de Lombardía junto con el video del momento del accidente.

¡AUCH NO PUEDE SER! El ecuatoriano Richard Carapaz sufrió una caída en el descenso del #GiroDeLombardíaEnDSPORTS. Restan 28 kilómetros a meta. #CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/X1nIKIecAu — DSPORTS (@DSports) October 11, 2025



Por otra parte, su equipo EF Education-EasyPost confirmó que no pudo continuar con la competencia. “Richard Carapaz abandonó Il Lombardia tras un accidente y se someterá a revisiones médicas. Próximamente se informará sobre las novedades”, publicó el team.

La carrera terminó sin el tricolor

La carrera la ganó el esloveno Tadej Pogačar, quien conquistó su quinto título en esta afamada clásica del ciclismo mundial.

Esta fue la 119ª edición de Il Lombardia, una de las cinco grandes clásicas del ciclismo, conocidas como Monumentos. Las otras son: París-Roubaix, Tour de Flandes, Milán-San Remo y Lieja-Bastoña-Lieja.

Richard Carapaz y un mal 2025

Sin duda, este no ha sido el año del ecuatoriano, quien se ha perdido varias competencias importantes.

Tras un prometedor tercer puesto en el Giro d’Italia en junio, donde mostró forma estelar, una grave gastroenteritis contraída en Ecuador lo dejó fuera del Tour de France, su gran objetivo. El malestar, que limitó sus entrenamientos a solo dos o tres días seguidos, impidió su recuperación a tiempo para la Grande Boucle.

La mala racha continuó: el equipo anunció su ausencia en la Vuelta a España, priorizando eventos de fin de temporada y los Mundiales de septiembre.

A sus 32 años, Carapaz, ganador del Giro 2019 y polka-dot 2024, expresó frustración por el golpe al momento cumbre de su carrera.

“Fue una temporada larga para mí, con muchos altibajos, pero llego con buena actitud. Esta carrera tiene historia. Me siento bien y espero darlo todo”, expresó ‘Richie’ en declaraciones difundidas por su equipo antes de la carrera.

El estado del ciclista ecuatoriano

Richard Carapaz ha sufrido diversas lesiones en su carrera, destacando una fractura en la rótula izquierda en el Tour de Francia 2023, que lo obligó a retirarse.

En 2024, tuvo una caída en la Tirreno-Adriático que resultó en un hematoma en la rodilla y lo mantuvo fuera de competencia por un mes.

Se espera el diagnóstico oficial de su estado tras la caída de hoy, por parte de su team, EF Education-EasyPost.