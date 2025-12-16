COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Sin categoría

El ecuatoriano Willian Pacho integra el Once Ideal de los Premios The Best FIFA 2025

El ecuatoriano Willian Pacho sigue haciendo historia en el fútbol mundial. Este martes fue anunciado como parte del once ideal de la FIFA 2025.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El extremo de Barcelona SC, Joao Rojas. FOTO: API.
El extremo de Barcelona SC, Joao Rojas. FOTO: API.
El extremo de Barcelona SC, Joao Rojas. FOTO: API.
El extremo de Barcelona SC, Joao Rojas. FOTO: API.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El futbolista ecuatoriano Willian Pacho, defensa del París Saint-Germain (PSG), forma parte del once ideal masculino de la FIFA 2025, anunciado este martes en los premios The Best.

Este nuevo logro para el oriundo de Esmeraldas, de 24 años, llega tras coronarse campeón de la UEFA Champions League en mayo pasado.

Así quedó el once ideal de The Best 2025 que integra Willian Pacho

El ser parte de esta alineación ideal, pone a Willian Pacho junto a mediáticas estrellas del fútbol mundial.

El team perfecto de este año está integrado de la siguiente manera:

Arquero: Gianluigi Donnarumma.
Defensas: Achraf Hakimi, Willian Pacho, Virgil Van Dijk y Nuno Mendes.
Mediocampistas: Cole Palmer, Jude Beliingham, Vitinha y Pedri.
Delanteros: Lamine Yamal y Ousmane Dembélé.

Los logros del zaguero tricolor

El defensa ecuatoriano Willian Pacho ha marcado un hito al integrar el Once Ideal Masculino de los Premios The Best FIFA 2025, siendo el primer tricolor en lograrlo.

El central del Paris Saint-Germain fue reconocido por su temporada estelar a nivel internacional. Su principal aval fue la conquista de la UEFA Champions League, donde se consolidó como titular indiscutible.

La solidez defensiva, la precisión en la salida de balón y su liderazgo en la zaga central del PSG, sumado a sus actuaciones determinantes en partidos clave, convencieron a votantes para incluirlo entre los mejores defensores del mundo.

A sus 24 años, es considerado uno de los mejores centrales jóvenes del mundo. Además, se alista para disputar la Copa Mundial FIFA 2026, junto a la Selección de Ecuador. Sin duda será un año de desafíos y nuevo logros para el nacido en Quinindé.

¿Qué son los premios The Best?

Los premios The Best FIFA Football Awards son galardones anuales otorgados por la FIFA desde 2016 (primera ceremonia en 2017) para reconocer a los mejores en el fútbol mundial.

Se entregan en categorías como Mejor Jugador Masculino, Mejor Jugadora Femenina, Mejor Entrenador (masculino y femenino), Mejor Portero (masculino y femenino), Premio Puskás al mejor gol, Premio Marta al mejor gol femenino, Premio Fair Play, Premio a la Afición y los XI ideales.

Los votos se reparten equitativamente entre capitanes y entrenadores de selecciones, periodistas y aficionados.

Cabe destacar que el logro histórico de Willian Pacho subraya su ascenso a la élite mundial. Además, lo posiciona como el único representante sudamericano en la formación estelar.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sustraen equipos periodísticos de Ecuavisa mientras cubrían un reportaje, en Guayaquil

Estados Unidos anuncia bloqueo naval a petroleros sancionados que operan con Venezuela

Estos son los 20 objetivos de alto valor que han sido detenidos dentro y fuera de Ecuador en lo que va del 2025

Consejo de la Judicatura impone cinco sanciones a exdirector de Manabí vinculado en el caso Narcotentáculos

Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO