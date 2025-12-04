Operativo militar en Esmeraldas decomisa 1,3 toneladas de droga y se detuvo a tres personas

El Ejército de Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional, decomisó 1,3 toneladas de cocaína ocultas en dos caletas subterráneas. El operativo se desarrolló en la parroquia Galera, del cantón Muisne, provincia de Esmeraldas. Producto de esta intervención se detuvo a tres ciudadanos ecuatorianos. La operación, que duró trece horas, representa un nuevo golpe al narcotráfico en una zona fronteriza con Colombia.

El hallazgo se produjo en una finca dedicada al cultivo de cacao y plátano. Tras seis meses de investigación de inteligencia, un can entrenado detectó el cargamento enterrado bajo tierra y maleza. Los 1.339 kilos de droga estaban distribuidos en 887 paquetes rectangulares contenidos en 28 sacos de yute. Cada paquete, en forma de ladrillo, estaba marcado con logos distintivos utilizados por organizaciones narcotraficantes.

Tonelada de droga estaban encaletadas bajo tierra

En el lugar se detuvo a Segunda Clemencia M. U., Segundo Lindre R. A. y Braulio Eustacio Ch. O., todos de nacionalidad ecuatoriana. Se informó que ellos eran quienes custodiaban una vivienda ubicada en la misma hacienda. Además, se incautó una carabina y un revólver. Según fuentes militares, la droga llevaba más de un mes oculta en las caletas y tenía como destino final mercados de Europa.

El comandante de la operación indicó que el volumen decomisado equivale a más de 30 millones de dosis que ya no llegarán a las calles. Esmeraldas, limítrofe con Colombia, principal productor mundial de cocaína, se ha convertido en una de las rutas preferentes para el paso de estupefacientes hacia puertos del Pacífico y posteriormente a destinos transcontinentales.

La dolarización de la economía ecuatoriana y la existencia de corredores marítimos facilitan la actividad de grupos locales vinculados a carteles internacionales. Ecuador mantiene desde 2021 el tercer lugar mundial en incautaciones de droga, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos. Entre enero y noviembre de 2024, las fuerzas de seguridad confiscaron cerca de 300 toneladas de sustancias ilícitas, récord histórico para el país.

Posibles vínculos con estructuras narcodelictivas

En lo que va de 2025, las cifras parciales superan las 210 toneladas. Los paquetes decomisados serán destruidos bajo cadena de custodia, mientras los tres detenidos quedaron a órdenes de la Fiscalía para la audiencia de formulación de cargos por el delito de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La investigación continúa para establecer posibles vínculos con estructuras narcodelictivas mayores.

Este operativo forma parte de la estrategia de seguridad implementada por el Gobierno para contrarrestar el incremento de la violencia asociada al narcotráfico, que en los últimos cinco años ha convertido a Ecuador en uno de los países más afectados por esta problemática en América Latina. (17)