COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Gobierno

El embajador de Italia viajaba en el convoy de Noboa cuando ocurrió el ataque en Imbabura

El embajador de Italia en Ecuador confirmó que estuvo en el convoy atacado en Imbabura junto al presidente Daniel Noboa.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Giovanni Davoli, embajador de Italia, resultó ileso en el atentado contra el convoy de Daniel Noboa
Giovanni Davoli, embajador de Italia, resultó ileso en el atentado contra el convoy de Daniel Noboa
Giovanni Davoli, embajador de Italia, resultó ileso en el atentado contra el convoy de Daniel Noboa
Giovanni Davoli, embajador de Italia, resultó ileso en el atentado contra el convoy de Daniel Noboa

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Gabriela Mantuano

Redacción ED.

Nací en Manta, Manabí, el 24 de julio de 1989. Licenciada en Ciencias de la Comunicación en la UL... Ver más

gmantuano@lamarea.ec

El embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, confirmó este lunes que se encontraba en el convoy presidencial de Daniel Noboa, cuando el grupo fue atacado en la provincia de Imbabura, la noche del domingo 28 de septiembre de 2025, en un hecho calificado como un acto terrorista contra el jefe de Estado.

Embajador confirma su presencia en el convoy atacado

A través de un comunicado oficial, la Embajada de Italia en Quito informó que el diplomático se encontraba entre los integrantes del convoy presidencial que fue atacado con la intención de causar “el máximo daño posible” a sus ocupantes.

El texto aclara que no se registraron heridos durante el incidente, pese a que los agresores buscaron impactar directamente contra los vehículos de seguridad que protegían al mandatario ecuatoriano.

“El embajador Giovanni Davoli, quien se encuentra en buen estado y sin lesiones, condena enérgicamente este acto terrorista dirigido contra el jefe de Estado ecuatoriano”, señala el comunicado difundido por la sede diplomática.

Italia condena el atentado y reafirma su compromiso democrático

En el pronunciamiento, el Gobierno italiano rechazó de forma categórica cualquier forma de violencia como mecanismo de protesta política y subrayó que ninguna acción violenta puede considerarse legítima en un Estado democrático.

Italia además expresó su respaldo al presidente Noboa y a las instituciones ecuatorianas, resaltando que el respeto a la democracia, la paz y el diálogo constituyen los pilares fundamentales de la estabilidad de la región.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la paz, el diálogo y la defensa de los principios democráticos que unen a nuestros pueblos”, añadió la embajada, reiterando su solidaridad con el Gobierno de Ecuador.

Contexto del ataque al convoy en Imbabura

El ataque contra el convoy presidencial ocurrió en la provincia de Imbabura, al norte del país, durante la noche del 28 de septiembre. Según fuentes oficiales, varios vehículos fueron impactados por disparos y otros objetos, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad de la Casa Militar Presidencial.

El presidente Noboa salió ileso del hecho y se mantuvo bajo resguardo, mientras las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de control en la zona para identificar a los responsables.

Las autoridades ecuatorianas han catalogado el hecho como una amenaza directa contra la seguridad del Estado y del primer mandatario.

Reacciones nacionales e internacionales

El ataque ha generado reacciones en distintos sectores políticos y diplomáticos. Varias embajadas acreditadas en el país han expresado su rechazo al atentado. Además han ofrecido su respaldo al Gobierno de Ecuador en materia de seguridad y cooperación.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exportaciones de Exportaciones de Banano, Ecuador, Economía Ecuador, Unión Europea, Rusia, Ubesa, Sector Bananero crecen por quinto mes consecutivo y superan los 259 millones de cajas

Choque múltiple de motocicletas en Montecristi deja una víctima mortal y tres heridos

Principales destinos latinoamericanos: ¿Qué países compran más productos de exportación a Ecuador?

El embajador de Italia viajaba en el convoy de Noboa cuando ocurrió el ataque en Imbabura

Tribunal anticorrupción posterga resolución sobre prisión preventiva de Aquiles Álvarez

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exportaciones de Exportaciones de Banano, Ecuador, Economía Ecuador, Unión Europea, Rusia, Ubesa, Sector Bananero crecen por quinto mes consecutivo y superan los 259 millones de cajas

Choque múltiple de motocicletas en Montecristi deja una víctima mortal y tres heridos

Principales destinos latinoamericanos: ¿Qué países compran más productos de exportación a Ecuador?

El embajador de Italia viajaba en el convoy de Noboa cuando ocurrió el ataque en Imbabura

Tribunal anticorrupción posterga resolución sobre prisión preventiva de Aquiles Álvarez

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exportaciones de Exportaciones de Banano, Ecuador, Economía Ecuador, Unión Europea, Rusia, Ubesa, Sector Bananero crecen por quinto mes consecutivo y superan los 259 millones de cajas

Choque múltiple de motocicletas en Montecristi deja una víctima mortal y tres heridos

Principales destinos latinoamericanos: ¿Qué países compran más productos de exportación a Ecuador?

Tribunal anticorrupción posterga resolución sobre prisión preventiva de Aquiles Álvarez

Nicolás Maduro firma decreto para declarar el estado de Conmoción Externa en Venezuela

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO