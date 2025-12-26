Empleado usó retroexcavadora para vengarse de su jefe por no pagarle el bono navideño ni el sueldo

El empleador de una empresa en Turquía llevó a cabo un acto de vandalismo contra los camiones de su empleador. Utilizando una retroexcavadora destrozó varios vehículos de un equipo caminero a modo de protesta por el atraso de cuatro meses de su salario. Luego se conoció que tampoco había recibido el pago navideño. El incidente ocurrió en vísperas de Navidad, específicamente el 24 de diciembre, en las instalaciones de la compañía.

Detalles adicionales revelan que el trabajador accedió a la retroexcavadora, una herramienta de trabajo cotidiana en la empresa, para ejecutar su venganza. Videos circulantes en redes sociales muestran cómo la máquina impacta repetidamente contra varios camiones. Aquello causó daños significativos en carrocerías y motores. Autoridades locales respondieron al incidente, deteniendo al implicado en el lugar de los hechos.

El empleado de Turquía podría ir preso

No se reportaron heridos, pero los perjuicios materiales se estiman en miles de dólares, aunque cifras exactas no han sido confirmadas por la compañía afectada. Este episodio se enmarca en un contexto más amplio de desafíos laborales en Turquía. El país ha enfrentado una inflación elevada, superando el 50% anual en periodos recientes según datos del Instituto de Estadística Turco (TÜİK).

Dicha situación ha exacerbado problemas como retrasos salariales y disputas entre empleadores y trabajadores. En 2025, reportes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican que miles de empleados en sectores como la construcción y el transporte han denunciado incumplimientos en pagos. Aquello ha agravado la crisis económica post-pandemia y las fluctuaciones en la lira turca.

Periodo tradicionalmente festivo en el mundo

El bono de fin de año, conocido en Turquía como “yılbaşı ikramiyesi”, es una expectativa común en contratos laborales, pero su omisión ha generado protestas en años previos. Expertos en derecho laboral turco señalan que actos como el del trabajador podrían clasificarse como delito contra la propiedad. Aquello, amparado en el Código Penal Turco, artículo 151, con penas que van de uno a tres años de prisión, dependiendo de la gravedad.

La empresa, por su parte, podría enfrentar demandas por violación de la Ley Laboral N° 4857, que obliga al pago oportuno de salarios. Organizaciones sindicales como Türk-İş han destacado casos similares, urgiendo a reformas para proteger derechos laborales. En el ámbito navideño, el incidente resalta tensiones en un periodo tradicionalmente festivo, aunque Turquía, de mayoría musulmana, celebra el Año Nuevo con mayor énfasis.

Sin embargo, comunidades cristianas y trabajadores migrantes observan la Navidad, y eventos como este subrayan desigualdades económicas. Fuentes policiales confirmaron que la investigación está en curso, con posibles cargos adicionales si se demuestra premeditación. Hasta el momento, no hay declaraciones oficiales de la empresa ni del trabajador involucrado, y se espera más información en las próximas horas.