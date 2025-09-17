El español Ibai Llanos prueba el encebollado por primera vez: «¡Qué bueno está esto!»

El streamer español Ibai Llanos publicó el martes, 16 de septiembre de 2025, un video en su canal de Youtube titulado «Probé la mejor comida de cada país».

En el clip, el influencer degusta platos preparados por chefs de cada nación, con el objetivo de conocer los sabores tradicionales de cada uno.

Ibai probó en total nueve platos representativos de países participantes en su anterior «Mundial de desayunos»: Ecuador, Venezuela, Colombia, México, Chile, Argentina, El Salvador, Bolivia y Perú.

Ibai y su reacción ante el encebollado ecuatoriano

Por Ecuador, el chef Eloy Mera preparó el encebollado de pescado como plato emblemático, acompañándolo chifles, ají y jugo de naranja.



Al recibir el plato, Ibai examinó el caldo y comentó con humor que parecía «zumo de naranja» por su color vibrante. Además, mostró sorpresa ante el sabor crujiente de los chifles de plátano, describiéndolos como un elemento inesperado pero apetitoso.

Antes de probar, olió y observó los componentes, siguiendo el formato interactivo del video. Tras el primer bocado, Llanos exclamó: «¡Qué bueno está esto!». Identificó el pescado como similar a atún y lo calificó como «muy bueno» por su textura tierna.

Continuó describiendo la mezcla de pescado, yuca, cebolla y caldo como una «combinación espectacular», resaltando el equilibrio de sabores salinos y ácidos.

Bromas y calificación final

Entre comentarios humorísticos, Ibai Llanos rebautizó el plato como «atún encebichado con salsa del demonio, zumo de naranja con torrendo», aludiendo a su picor sutil.

A lo largo de la degustación, comparó elementos con otros platos del video, como el ceviche, pero mantuvo el enfoque en la autenticidad ecuatoriana.

Finalmente, acertó al adivinar que el plato provenía de Ecuador, lo que llevó a un encuentro con el chef Mera. En una escala de 1 a 5, otorgó al encebollado una puntuación de 3 sobre 5, justificándola por su frescura aunque notando un ajuste personal en el nivel de especias.

Este momento cerró la sección ecuatoriana, invitando a espectadores a explorar más sobre la gastronomía del país.

El encebollado en el «Mundial de Desayunos»

Ibai Llanos, con más de 15 millones de suscriptores en YouTube, busca consolidarse en el streaming gastronómico, y recientemente captó gran atención mediática con su «Mundial de Desayunos».

La competencia enfrentaba los platos tradicionales de diversos países, mientras que los internautas debían votar a través de TikTok, Instagram y Youtube.

Ecuador llegó hasta los cuartos de final, siendo representado por el bolón y el encebollado. Mientras que en la final de la competencia, Perú venció a Venezuela y se coronó campeón con su pan con chicharrón.

El encebollado es sin duda uno de los platos más populares de la gastronomía ecuatoriana, donde también destacan la tonga, el bollo, el viche, el yaguarlocro, el hornado y más.