El estremecedor caso del hombre que mató a sus padres y luego incendió la casa familiar

Un hombre identificado como Darius Hazard, de 44 años, fue detenido en North Adams, Massachusetts (Estados Unidos), acusado de asesinar a sus padres y provocar un incendio en la vivienda donde todos residían, según informaron autoridades locales tras la reconstrucción policial del caso.

Brutal ataque a dos adultos mayores

El doble homicidio ocurrió entre las 3h00 y 4h00 de la madrugada del lunes, cuando, de acuerdo con documentos judiciales, Hazard atacó a sus padres, Venture Hazard, de 76 años, y Donald Hazard, de 83, dentro de su dormitorio. Según la investigación, el hombre arrojó a ambos al piso, los golpeó con los puños y lanzó un ventilador a su padre mientras este le suplicaba que se detuviera.

Tras la agresión inicial, el acusado habría derramado nafta en la planta baja y en el living de la vivienda. Luego, prendió fuego al inmueble y se retiró en su vehículo. El reporte forense indica que los padres aún estaban con vida cuando comenzó el incendio.

Los documentos judiciales señalan que las víctimas gritaron pidiendo ayuda: “Ayudame, ayudanos, estamos en problemas”, aunque nadie alcanzó a escucharlos debido al horario y la intensidad del fuego, según reconstruyó la fiscalía.

Hallazgo de los cuerpos e inicio de la investigación

Horas después, cerca de las 6h00, vecinos advirtieron humo saliendo de la vivienda ubicada en North Adams. Llamaron de inmediato al 911, pero cuando los bomberos y la policía ingresaron, encontraron a Venture y Donald Hazard sin vida en el living. La autopsia determinó que ambos murieron por inhalación de humo, aunque presentaban múltiples traumatismos.

Los cuerpos mostraban signos de agresión: Venture tenía una costilla fracturada, moretones y traumatismo leve de cráneo, mientras que Donald presentaba hemorragias internas, cortes y quemaduras. Ambos sufrieron lesiones anteriores al fuego.

Durante las primeras horas, los agentes notaron que el vehículo de Darius no estaba y que había una mancha seca en el área donde solía estacionar, pese a la lluvia registrada la noche anterior. Además, el acusado no asistió a su trabajo en el supermercado Stop & Shop, algo que sus compañeros calificaron como “inusual”.

La confesión del detenido y su localización

Alrededor de las 14h00, un detective localizó el automóvil de Hazard en el estacionamiento de un supermercado. Los agentes detuvieron al hombre y lo interrogaron. Según los registros judiciales, el propio Darius admitió los hechos. Cuando fue consultado sobre lo sucedido, respondió que “sabía lo que había pasado” y declaró: “Supongo que perdí la cabeza”.

El acusado explicó que su madre tenía dificultades para caminar y que su padre era quien la asistía. Afirmó que esa mañana se sintió “realmente enojado” y perdió el control. Tras abandonar la vivienda incendiada, condujo hasta la ciudad de Clinton, donde intentó quitarse la vida con un cuchillo, de acuerdo con el informe policial.

La policía estatal confirmó que los agentes encontraron al sospechoso con heridas que serían compatibles con un intento de autolesión, aunque no representaban riesgo vital al momento de su arresto.

Detalles de la autopsia y avance de la causa

El informe forense ratificó que la causa de muerte de los padres fue la inhalación de humo. Sin embargo, los exámenes también identificaron múltiples lesiones físicas previas al incendio. Las autoridades sostienen que ambos estaban heridos, conscientes y sobrevivieron varios minutos mientras el fuego avanzaba por la vivienda.

Hazard enfrenta dos cargos de homicidio y uno de incendio intencional. Permanece detenido sin derecho a fianza y deberá comparecer nuevamente el 29 de diciembre, fecha en la que la corte evaluará los avances del caso y las solicitudes de la fiscalía.

Las autoridades locales continúan recopilando pruebas, revisando videos de seguridad y tomando testimonios de vecinos para completar la secuencia investigativa del crimen.