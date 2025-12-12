Merab Dvalishvili promete regreso fuerte tras perder título gallo ante Petr Yan en UFC 323

El excampeón de peso gallo de la UFC, Merab Dvalishvili, publicó un comunicado en redes sociales tras perder el título por decisión unánime ante Petr Yan. La derrota se dio en el evento estelar de UFC 323, celebrado el 6 de diciembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El peleador georgiano, conocido como ‘The Machine’, expresó arrepentimiento por decepcionar a sus seguidores y prometió retornar más fuerte en 2026.

Dvalishvili, de 34 años, partía como favorito en la revancha contra el ruso Petr Yan, quien recuperó el campeonato de peso gallo (135 libras). El combate, que duró cinco asaltos, fue reconocido como Pelea de la Noche por su intensidad. El georgiano buscaba convertirse en el primer campeón en la historia de la UFC en lograr cuatro defensas exitosas del título en un mismo año natural.

Merab Dvalishvili siente que decepcionó a sus fans

Durante 2025, Dvalishvili defendió exitosamente el cinturón en tres ocasiones: en enero ante Umar Nurmagomedov (UFC 311), en junio contra Sean O’Malley (UFC 316) y en octubre frente a Cory Sandhagen (UFC 320). Estas victorias consolidaron un año histórico para el peleador, que acumuló una racha de 14 triunfos consecutivos antes de la derrota.

En su primer enfrentamiento con Yan, en marzo de 2023 durante un UFC Fight Night, Dvalishvili había dominado por decisión unánime, logrando un récord de derribos intentados. Sin embargo, en la revancha de UFC 323, Yan mostró mejoras en defensa de derribos y striking preciso, conectando golpes significativos al cuerpo y jab que dañaron visiblemente al georgiano.Visiblemente afectado, Dvalishvili subió un mensaje en redes sociales horas después del evento.

Intenso calendario de cuatro peleas titulares

“Lamento haberles decepcionado. Esta noche no fue mi noche, pero volveré más fuerte que nunca. Gracias por su apoyo”. El excampeón, primer georgiano en conquistar un título UFC, enfatizó su intención de regresar en 2026 para reclamar lo que considera suyo.Petr Yan, ahora bicampeón de la división gallo, se une a figuras como Dominick Cruz y TJ Dillashaw en recuperar el cinturón perdido.

El ruso celebró su preparación y dedicación, destacando la dureza del equipo de Dvalishvili. UFC 323 marcó el cierre de los eventos pay-per-view de 2025, con Yan como nuevo monarca de peso gallo. La derrota interrumpió el dominio de Dvalishvili, quien había establecido récords de actividad en la división. Analistas destacan que el intenso calendario de cuatro peleas titulares en un año pudo influir, aunque el georgiano evitó excusas.

La división gallo de UFC sigue siendo una de las más competitivas, con contendientes como Umar Nurmagomedov y Sean O’Malley en espera. Dvalishvili, con récord profesional de 21-5, mantiene su posición como uno de los mejores de la categoría y apunta a una trilogía con Yan.