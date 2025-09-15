El excampeón mundial Samuel Umtiti anuncia su retiro del fútbol a los 31 años

El defensa francés Samuel Umtiti anunció este lunes su retiro del fútbol a los 31 años de edad, tras una carrera en la que conquistó un Campeonato del Mundo, en Rusia 2018, así como diversos títulos, la mayoría con el FC Barcelona.

Su adiós definitivo al ‘deporte rey’ se da un año después de sufrir una lesión que lo alejó de las canchas.

El mensaje de despedida de Samuel Umtiti

El ahora exfutbolista se despidió a través de un conmovedor video publicador en Instagram. «Después de una intensa carrera con sus altibajos, ha llegado el momento de decir adiós… Lo di todo con pasión y no me arrepiento de nada», escribió en la descripción del clip.

Añadió: «Me gustaría dar las gracias a todos los clubes, presidentes, entrenadores y jugadores que he podido conocer. Gracias, Olympique de Lyon; gracias, FC Barcelona; gracias, Lille; gracias, Lecce; gracias, Francia. Y gracias a todos los seguidores por vuestro apoyo».

El anuncio de Umtiti se llenó rápidamente de comentarios de seguidores, futbolistas e incluso clubes. «Gracias. Sam! Buena suerte en esta nueva etapa», comentó la cuenta oficial del FC Barcelona.

Una carrera llena de éxitos

Samuel Umtiti, nacido el 14 de noviembre de 1993 en Yaoundé, Camerún, se mudó a Francia a los dos años y se formó en el Olympique de Lyon. Debutó profesionalmente el 8 de enero de 2012 en la Coupe de France contra Lyon-Duchère, ganando 3-1, y en Ligue 1 seis días después ante Montpellier. En su primera temporada, disputó 18 partidos en todas las competiciones. Con Lyon, ganó la Coupe de France y el Trophée des Champions en 2012.

En julio de 2016, fichó por el FC Barcelona por más de 25 millones de dólares. Como culé, alzó dos Ligas, tres Copas del Rey y dos Supercopas de España en seis temporadas, aunque una grave lesión de rodilla lastró su estancia en la Ciudad Condal.

Tras una cesión al Lecce, Umtiti regresó a Francia de la mano del Lille, equipo con el que solo pudo disputar 13 encuentros en su primera temporada y en el que no pudo jugar durante la segunda debido a sus problemas físicos.

La selección francesa, con la que triunfó en Rusia 2018 y cayó en la final de la Eurocopa 2016, agradeció su trabajo realizado con el combinado nacional. «Nuestro campeón del mundo 2018, Samuel Umtiti, ha decidido colgar las botas a los 31 años. Felicidades por tu gran carrera, Sam, y gracias por todo lo que has dado al equipo francés», indicó en redes sociales.