El exfutbolista brasileño Dani Alves ahora predica la palabra de Dios en una Iglesia Cristiana

El exfutbolista brasileño Dani Alves, de 42 años, asumió el rol de predicador en Girona, España, durante el tercer congreso de jóvenes de la Iglesia Elim.

Durante su intervención, la exestrella del FC Barcelona compartió su testimonio de encuentro con Dios tras ser absuelto de cargos de agresión sexual por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en marzo pasado.

Dani Alves hizo «un pacto con Dios»

La Iglesia Elim Girona, parte del Ministerio Jimmy Swaggart (JSM) fundado en 1952 por el telepredicador estadounidense Jimmy Swaggart (fallecido en 2025), opera en España con énfasis en estudios bíblicos, talleres y congresos juveniles.

Durante el evento del 26 de octubre, Alves tocó la guitarra interpretando himnos como «Creo en ti» de Julio Melgar en varios idiomas. Además, pronunció un testimonio ante feligreses.

En su discurso, Alves relató: «Hay que tomar en serio las cosas de Dios y hay que tener fe. Yo soy una prueba de ello. Yo hice un pacto con Dios«. Además, mencionó a un «mensajero» que lo llevó a la iglesia en su «peor momento», aludiendo a su período carcelario, y enfatizó la cercanía divina.

Videos del sermón, grabados por asistentes, acumularon miles de visualizaciones en TikTok e Instagram este 27 de octubre.

Su cercanía a la fe cristiana

Desde noviembre de 2024, Alves ha compartido diariamente en Instagram fragmentos de la Biblia y videos de adoración. «Estoy aquí para decir que no sigan en dirección a este abismo, aún hay tiempo de cambiar de dirección. No vaya pensando que la vida es una y hay que vivirla; piense que el infierno es eterno y hay que evitarlo«, compartió en redes sociales, en julio pasado.

Además, Alves ha participado en varias reuniones de la Iglesia Elim, enfocadas en jóvenes y mujeres, según publicaciones de la congregación. Esto, hace creer que su aparición como predicador de esta semana no será la última.

Dani Alves fue de la gloria al infierno en la Tierra

Dani Alves, nacido en Juazeiro, Brasil, en 1978, desarrolló una carrera de 23 años en el fútbol, con 43 títulos incluyendo seis Ligas de Campeones con el FC Barcelona (2008-2016 y 2021-2022), tres Copas del Mundo con Brasil y participaciones en Sevilla, Juventus y PSG.

Su carrera en el mundo del fútbol fue un éxito total, destacando por su carisma con los hinchas y la prensa. Sin embargo, todo acabó en enero de 2023, cuando fue detenido por una denuncia de agresión sexual registrada en una discoteca de Barcelona.

Esto lo que llevó al retiro obligatorio de las canchas y a 14 meses de prisión preventiva hasta su liberación condicional el 19 de marzo de 2024, tras pagar una fianza de un millón de euros.

Durante ese proceso legal, un tribunal de Barcelona lo condenó a 4 años y 6 meses de cárcel (febrero de 2024), pero el TSJC la anuló el 28 de marzo de 2025, al concluir que el testimonio de la víctima no era fiable y que no se probó la agresión más allá de duda razonable.

Alves, quien se describe en Instagram como «discípulo de Cristo Jesús», inició con sus publicaciones religiosas a finales de 2024.