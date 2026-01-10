Exjugador del Chelsea, Lamisha Musonda, revela en redes sociales que le quedan pocos días de vida

El exmediocampista belga Lamisha Musonda, quien formó parte de las categorías juveniles del Chelsea entre 2012 y 2014, conmocionó a la comunidad futbolística. Este viernes 9 de enero publicó mensajes en su cuenta de Instagram en los que revela su crítica situación de salud. El exjugador anticipó que le quedarían pocos días de vida, generando conmoción entre sus seguidores y al comunidad del fútbol

Musonda, de 33 años y nacido en Bruselas, reapareció en redes tras casi dos años de ausencia. En su primera publicación explicó que su prolongada inactividad se debía a problemas de salud que ha enfrentado durante los últimos años.“La vida tiene muchos altibajos y nadie sabe realmente el dolor con el que estás luchando. Estos han sido años duros y agotadores para mí. He estado luchando por recuperar mi salud”, escribió.

Exjugador del Chelsea causó conmoción en redes

En una segunda publicación, Musonda afirmó: “Al darme cuenta de que solo me quedan unos días, también me doy cuenta de cuánta gente maravillosa he tenido a mi lado. Siempre apreciaré los recuerdos. La vida es dura, pero la vista es hermosa”. Allí incluyó fotos de distintas etapas de su vida personal y profesional, y realizó un pedido explícito de apoyo: “Mi familia y yo seguimos luchando y no me rendiré hasta mi último aliento”.

Hasta el momento, el exjugador no ha especificado públicamente la naturaleza de la enfermedad o condición médica que atraviesa. El jueves 8 de enero, Musonda publicó un nuevo mensaje agradeciendo el masivo respaldo recibido tras la rápida viralización de sus publicaciones. “Quiero agradecer a todos, incluida mi familia. Mis hermanos y mis padres me aman más que a nada”, expresó, destacando el cariño recibido en medio de la incertidumbre.

Se retiró del fútbol profesional en 2020 con 28 años

Lamisha Musonda inició su carrera en las divisiones inferiores del Anderlecht, club en el que se formó junto a sus hermanos Charly Musonda y Tika Musonda, quienes también pasaron por la academia del Chelsea. Tras su etapa en Londres (donde no debutó con el primer equipo), jugó en clubes como KV Mechelen, Real Betis y TP Mazembe, antes de retirarse del fútbol profesional en 2020 con apenas 28 años.

La noticia ha generado numerosas muestras de apoyo de la comunidad futbolística, incluyendo mensajes de figuras como Romelu Lukaku, quien le escribió “Coraje Lamisha, estamos contigo”.