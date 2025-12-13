El expresidente boliviano Luis Arce pasa su primera noche en prisión en condiciones de aislamiento

El expresidente boliviano Luis Arce, en el cargo hasta el pasado 8 de noviembre, pasó su primera noche en la cárcel de San Pedro de La Paz en condiciones de aislamiento.

Esto, luego de que un juez le dictó cinco meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena, durante el periodo en el que fue ministro de Economía bajo el mandato del expresidente Evo Morales en el caso que lleva el nombre del fondo.

Luis Arce permanecerá aislado

El director departamental de Régimen Penitenciario, Bryan López, explicó que Arce recibió atención médica, psicológica, legal y social. “Se designó un espacio en el sector Posta, donde se está garantizando su seguridad. Ha recibido la atención del equipo multidisciplinario y se encuentra estable”, explicó en declaraciones a la prensa, según recoge el diario boliviano ‘El Deber’.

López indicó que se le han aplicado los procedimientos regulares, sin privilegios. Aunque, precisó que durante las noches permanecerá aislado de manera preventiva para resguardar su integridad física. “No está aislado permanentemente. Durante el día recibirá el tratamiento regular y por la noche se toman medidas de seguridad”, relató.

En cuanto a su estado de salud, Régimen Penitenciario apuntó que fue evaluado por el médico del centro penitenciario, quien determinó que presenta signos vitales normales.

Tiene personal ante emergencia médica

Respecto a la enfermedad oncológica mencionada por su defensa en audiencia cautelar, López indicó que la patología requiere controles periódicos y que la última revisión médica conocida data de octubre.

“Si se presenta alguna emergencia, contamos con personal médico para atenderla de inmediato”, resaltó.

La defensa de Luis Arce apelará la decisión del juez

Arce entró en prisión en la noche del viernes en medio de un fuerte resguardo policial. “No nos hemos ido, estamos aquí, somos inocentes”, declaró a los medios.

El juez anticorrupción Elmer Laura dictó prisión provisional a petición de la Fiscalía, que alegó riesgo de fuga y obstrucción a la investigación.

La defensa del exmandatario anunció ya que apelará la decisión judicial y sostiene que no existen elementos suficientes para mantenerlo privado de libertad.

Sobre el caso Fondo Indígena

El caso Fondo Indígena es uno de los mayores escándalos de corrupción en Bolivia. Surgió del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc), creado en 2005 para financiar proyectos productivos en comunidades indígenas con el 5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.

Entre 2006 y 2014, el fondo manejó más de 3.197 millones de bolivianos (unos 460 millones de dólares). Una auditoría de 2015 reveló desvíos millonarios: proyectos fantasma, inconclusos o con sobrecostos, y transferencias a cuentas particulares de dirigentes.

El daño económico estimado varía entre 172 y 925 millones de bolivianos. El escándalo estalló durante el gobierno de Evo Morales, con denuncias del exdirector Marco Antonio Aramayo (fallecido en 2022).

En diciembre de 2025, la investigación se reactivó: el expresidente Luis Arce (ministro de Economía entonces) fue detenido el 10 de diciembre, imputado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.