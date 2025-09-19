El expresidente Lucio Gutiérrez analiza la eliminación de subsidios y advierte sobre un posible impacto inflacionario.

El expresidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, ofreció un análisis detallado sobre la coyuntura nacional. Durante una entrevista en Manavisión Plus, abordó la eliminación del subsidio a los combustibles. Si bien calificó la medida como una decisión correcta en su objetivo, fue severamente crítico con la gestión del gobierno actual. El exmandatario desglosó las que considera graves falencias en la administración del presidente Daniel Noboa.

En su análisis, Lucio Gutiérrez respaldó la intención detrás de la eliminación del subsidio al diésel. Afirmó que fue una decisión bien tomada para combatir el contrabando y el desvío de combustible hacia el crimen organizado. Señaló que estas mafias utilizan el diésel barato para la producción de droga. Sin embargo, el expresidente cuestionó frontalmente la estrategia del gobierno para mitigar el impacto de esta medida.

El exmandatario se refirió a la compensación prometida a los transportistas, la cual calificó como una solución temporal. Advirtió que este bono no se extenderá más allá de ocho meses, generando una gran incertidumbre. La pregunta clave, según Lucio Gutiérrez, es qué sucederá después, anticipando un posible aumento de los pasajes. Este incremento afectaría directamente el costo de los productos de primera necesidad, generando una peligrosa espiral inflacionaria.

https://www.eldiario.ec/ecuador/andre-santos-constitucionalista-dice-que-se-deberia-encarcelar-a-unos-40-mil-integrantes-de-gdo-para-que-la-situacion-mejore-en-ecuador-18092025/

Lucio Gutiérrez crítica a la gestión de Daniel Noboa

El foco de la crítica de Lucio Gutiérrez se dirigió a la incapacidad del gobierno para controlar sus propias falencias. Propuso que, si se conoce el consumo excesivo de combustible en las provincias fronterizas, se debería reducir la entrega allí. Argumentó que el problema de fondo en el Gobierno de Daniel Noboa es la corrupción dentro del propio Estado, la cual no se está combatiendo eficazmente. Citó el caso Progen, donde estarían comprometidos cien millones de dólares, como un ejemplo de la falta de control.

El expresidente comparó esta situación con el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dijo que se prometió que los fondos se usarían para la seguridad, pero la delincuencia sigue en aumento. Esta desconfianza, asegura Lucio Gutiérrez, se extiende a la eliminación del subsidio, pues la ciudadanía se pregunta qué se hará con el dinero ahorrado. Calificó al presidente Noboa como «incumplido», recordando su promesa de no subir el IVA y su posterior cambio de postura.

Un Gobierno en Crisis y sin Apoyo Ciudadano

Para Lucio Gutiérrez, el problema fundamental es que la administración actual no soluciona los problemas estructurales del país. Mencionó la persistente inseguridad, el desempleo y el pésimo estado de las carreteras como pruebas de esta incapacidad. Argumentó que el apoyo ciudadano al gobierno se desvanece porque los ecuatorianos no ven resultados tangibles en su vida diaria. La gente, dijo, estaría dispuesta a colaborar si viera mejoras.

El exmandatario lamentó que la población más vulnerable será la más afectada por estas medidas económicas. Según Lucio Gutiérrez, cuando un gobierno está en crisis, los ajustes deben empezar por casa. Propuso reducir los gastos del Estado, como viajes y consultorías, y tener una política de «cero corrupción«. Concluyó que el gobierno está haciendo lo mismo que sus predecesores: cargar el peso del ajuste sobre los hombros del pueblo ecuatoriano.