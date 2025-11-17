COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Elecciones

El expresidente Rafael Correa insiste en la apertura de las urnas del 13 de abril tras el triunfo del NO en el Referéndum y Consulta Popular 2025

El expresidente Rafael Correa reaccionó tras la derrota del SÍ en el Referéndum y Consulta Popular impulsados por Daniel Noboa.
Rafael Correa gobernó Ecuador de 2007 a 2017.
Rafael Correa gobernó Ecuador de 2007 a 2017.
Rafael Correa gobernó Ecuador de 2007 a 2017.

El movimiento político Revolución Ciudadana, que tiene como máximo líder al expresidente Rafael Correa, ha tomado como propio el triunfo del NO en las cuatro preguntas del Referéndum y Consulta Popular 2025 en Ecuador.

A través de sus redes sociales, Correa se pronunció sobre los resultados de los comicios dados el reciente domingo 16 de noviembre, que suponen la primera derrota en las urnas del presidente Daniel Noboa.

La reacción de Rafael Correa antes los resultados del Referéndum y Consulta Popular

En su mensaje, el exmandatario residente en Bélgica insistió en que se abran las urnas de las votaciones del pasado 13 de abril, donde Noboa se coronó ganador de la Presidencia ante la correísta Luisa González. Además, abogó por el encarcelado exvicepresidente Jorge Glas, aunque sus sentencias vigentes no tienen nexo con el tema electoral.

“Después del contundente pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, por el bien del país y el suyo propio, Noboa debería:
– Permitir abrir las urnas del 13 de abril para que Ecuador sepa quién es quién.
– Cumplir las medidas ordenadas por la CIDH a favor de Jorge Glas, en lugar de canallescamente tenerlo de trofeo político”, dice parte de su mensaje.

Además, añadió que el actual presidente debería “devolver los 70 millones de dólares que se «perdonó» -léase: robó- con una ley evidentemente inconstitucional que aprobaron sus alzamanos y que apenas duró tres meses”. Esto, en alusión al pago de intereses al Servicio de Rentas Internas (SRI).

Su reacción por la ‘Tinta Mágica’

Ayer, Rafael Correa también reaccionó a unos dichos de las presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, sobre el uso de “tintas mágicas” en el proceso electoral. “Abrimos las puertas para que no quede duda alguna. Y así, una vez más, demostramos que la integridad del material electoral está garantizada. No existen tintas mágicas ni tintas que caminan, pues eso solo se escucha cuando la lengua le gana la carrera al cerebro”, dijo la funcionaria en el inicio de la jornada electoral.

Ante ello, Correa respondió con enojo: “Atamaint: Hasta para ser irónica hay que tener talento, y su nivel intelectual no le da para tanto. En lugar de hacer ‘mofa’, no sea SINVERGÜENZA y abra las urnas del 13 de abril. ¿Por qué incumplió la ley y no lo hizo? Elemental, mi querido Watson”.

Su reacción se dio porque él y la excandidata presidencial Luisa González impulsaron una teoría que asegura que en los pasados comicios se usó una “tinta mágica”, que permitió transferir los votos de la Revolución Ciudadana al entonces candidato y actual mandatario, Daniel Noboa.

Noboa aceptó la derrota del SÍ en las urnas

La noche de ayer, el presidente Daniel Noboa se pronunció sobre los resultados electorales en redes sociales, dejando de lado un pronunciamiento ante sus simpatizantes, como en otras ocasiones. Se trata de su primera derrota en las urnas desde que llegó a Carondelet.

A través de sus plataformas Noboa dijo: “Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano”.

Asimismo, reiteró que pese a la derrota del SÍ, su trabajo por el país continuará. “Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, dijo el mandatario en un escueto pronunciamiento.

