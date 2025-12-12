El extenista español Rafael Nadal es operado por una artrosis en su mano derecha

El extenista español Rafael Nadal fue sometido ayer, jueves 11 de diciembre de 2025, a una intervención quirúrgica en el Centro Médico Teknon de Barcelona.

Allí se le practicó una artroplastia en la mano derecha debido a una artrosis severa de la articulación trapecio-metacarpiana, con el objetivo de eliminar el dolor y recuperar la movilidad.

La leyenda del tenis se recupera

El procedimiento consistió en una artroplastia, una técnica quirúrgica que reemplaza la articulación afectada para mejorar su función.

Tras la intervención, Nadal se encuentra en periodo de recuperación postoperatoria en el centro médico.

Un comunicado oficial del equipo del español confirmó que la cirugía transcurrió sin complicaciones.

El Centro Médico Teknon, donde se realizó la operación, es un referente en traumatología deportiva en España. Fuentes cercanas indican que Nadal planea una rehabilitación supervisada para retomar actividades normales en los próximos meses.

¿A qué se debe la dolencia de Rafael Nadal?

La artrosis en la articulación trapecio-metacarpiana afecta la base del pulgar y es común en personas con uso intensivo de la mano, como en deportes de raqueta. En el caso de Nadal, esta condición se ha manifestado en actividades cotidianas, ya que su mano dominante es la derecha, aunque jugaba al tenis con la izquierda.

El equipo médico enfatizó que la artroplastia busca proporcionar un alivio duradero del dolor y una recuperación progresiva de la movilidad.

Nadal, quien se retiró del tenis profesional en noviembre de 2024 tras el Davis Cup Finals, ha enfrentado múltiples intervenciones a lo largo de su carrera.

Un historial de lesiones

A lo largo de sus 21 años como profesional, Nadal acumuló al menos 24 lesiones documentadas, incluyendo problemas en rodillas, pies, muñecas y cadera. En 2014, sufrió una desinserción en la vaina del cubital posterior de la muñeca derecha, que lo dejó tres meses fuera de las pistas.

Otras cirugías notables incluyen una artroscopía en el tobillo derecho en 2018 y una operación en la cadera en 2023. Estas intervenciones le permitieron extender su carrera, pero también resaltan el desgaste acumulado por su estilo de juego agresivo.

En 2016, experimentó inflamación en la vaina de la muñeca izquierda, sumándose a un patrón de sobrecargas en extremidades superiores. El retiro de Nadal en 2024 fue motivado en parte por el impacto acumulativo de estas afecciones.

Su vida después del retiro

Desde su despedida en Málaga, Nadal ha enfocado esfuerzos en la academia de tenis en Manacor y actividades fuera de la competición.

Esta cirugía en la mano derecha representa un nuevo capítulo en su gestión de salud, adaptada a una vida post-profesional.

Los seguidores de la leyenda del tenis están al pendiente de su recuperación.