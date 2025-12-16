La marca Atlético Madrid Ecuador llega al balompié nacional tras comprar un club de la Serie B

El fútbol ecuatoriano registró un hecho relevante este lunes 15 de diciembre del 2025 durante el Consejo de Presidentes de la LigaPro. Allí se confirmó que Atlético Madrid Ecuador adquirió al Club Atlético Vinotinto, equipo que actualmente milita en la Serie B. Con esta operación, el nuevo proyecto deportivo competirá oficialmente en la Serie B del campeonato ecuatoriano a partir de la temporada 2026.

La información se conoció tras la primera aparición oficial de representantes de Atlético Madrid Ecuador en el Consejo de Presidentes. En esa instancia participan los dirigentes de los clubes profesionales del país. La presencia de la nueva directiva confirmó la compra del club y el inicio formal del proceso de transición institucional. Con ello la marca española llega al fútbol ecuatoriano.

Atlético Madrid Ecuador participó de reunión

La adquisición permitirá que el proyecto vinculado a la marca del Atlético de Madrid, uno de los clubes más reconocidos del fútbol europeo, ingrese de manera directa a las competiciones profesionales organizadas por la LigaPro. El equipo mantendrá su cupo deportivo en la Serie B para la temporada 2026. Seguramente jugadores europeos con poca experiencia lleguen al fútbol ecuatoriano.

El periodista Juan Francisco Rueda informó en redes sociales que los directivos de Atlético Madrid Ecuador estuvieron presentes en el Consejo de Presidentes. Confirmó también la compra de Atlético Vinotinto, señalando que el club formará parte de la Serie B en 2026. De manera similar, la periodista Karolina Dávila indicó que los representantes del nuevo proyecto adquirieron la filial de Vinotinto.

No se dieron a conocer aspectos claves del equipo

La operación marca la entrada de una marca internacional de primer nivel al balompié nacional, un hecho poco frecuente en la historia reciente del fútbol ecuatoriano. El nombre “Atlético Madrid Ecuador” está asociado al club español. Sin embargo, al momento no se han detallado públicamente los alcances exactos de la relación institucional, deportiva o administrativa con la entidad europea.

Durante la reunión no se dieron a conocer aspectos clave como la sede definitiva del club, el cuerpo técnico, la plantilla de jugadores ni el modelo de gestión que se implementará. Tampoco se precisó si el equipo mantendrá la base actual de Atlético Vinotinto o si se realizará una reestructuración total de cara a su debut en 2026. La LigaPro no ha emitido aún un comunicado oficial ampliando la información.

Expectativa en el entorno del fútbol nacional

El ingreso de Atlético Madrid Ecuador a la Serie B genera expectativa en el entorno del fútbol nacional. Aquello ocurre tanto por el impacto deportivo como por el interés que puede despertar en términos de inversión. También el desarrollo formativo y proyección internacional. No obstante, los detalles del proyecto serán conocidos una vez que el club realice sus anuncios oficiales.

Por ahora, la confirmación de la compra de Atlético Vinotinto y la participación en la Serie B 2026 constituye el primer paso formal de este nuevo actor dentro del fútbol profesional ecuatoriano. El comunicador Patricio Javier Díaz fue directo al señalar en redes: “Vinotinto descendió. Por lo tanto, Vinotinto de la B debería descender automáticamente a Segunda. Si alguien lo compra, debería ser para jugar el ascenso. Cualquier cosa diferente a esto no es más que un chanchullo, una sapada que la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Ecuabet no deben permitir”.