El futbolista Christian Noboa asegura que solo “atraía a mujeres vacías”

El futbolista ecuatoriano Christian Noboa vive un momento de tranquilidad a nivel personal, enfocado en sus dos hijos.

En medio de este estado de soltería, el exjugador de Emelec confesó que durante mucho tiempo se sintió vacío, por lo que atraía a mujeres en iguales condiciones, sin lograr trascender.

Christian Noboa en el amor

Durante una participación en el pódcast Las Queso, el ‘Zar’ fue cuestionado sobre su vida amorosa. “¿Alguna vez le llegó una mujer interesada a su vida?, fue la pregunta que recibió, por lo que no dudo en confirmarlo. Sin embargo, aclaró que él mismo era el causante de esas situaciones.

“A ver, vamos a hablar por puntos, porque es difícil de decir. Pero (…) si internamente no tenía absolutamente nada que dar, ¿qué iba a atraer?: Mujeres vacías. Eso era lo que yo tenía y no es culpa de ellas, es culpa mía. Entonces si yo solamente podía darles dinero, ¿qué me podían dar?”, dijo el deportista de 40 años.

Además, aceptó que en más de una ocasión fue usado como “cajero automático”. “Por supuesto que sí, lo único que podía darles era eso (dinero)”, precisó.

Le rompieron el corazón

En la entrevista, Noboa también confesó que su corazón se rompió en su última relación, con la modelo colombiana María Camila. “Fue la mujer que me dio como que la reacción ‘mira en dónde estás parado, qué está pasando’. Fue quien me rompió el corazón y esa es la única manera de despertar de muchas cosas”, explicó.

Al ser cuestionado por la razón que se le rompió el corazón, dijo: “Terminar”. “Cuando tú buscas a alguien y buscas eso, estar estable con una persona, y al final terminas te preguntas el por qué. En cada relación que tuve yo nunca me pregunté qué hice mal, en qué me equivoqué, qué podría mejorar para la siguiente relación, yo nunca hice esa autocrítica. Entonces en la última sí lo hice“, reveló el jugador.

Además, dijo que ella sería la única expareja con la que regresaría. “Las ex no están para volver. La última sí, (ella) fue increíble“, indicó.

Christian Noboa vive soltero y feliz

Al término de la entrevista Christian Noboa aseguró ser una mejor persona, sin miedo a comunicarse y amar, algo que sí le sucedía en el pasado.

“Uno está llenando vacíos, está buscando el amor de otra persona, buscando el amor propio, esa es la verdad. Entonces ¿qué pasa ahora? Ahora estoy tranquilo, estoy soltero, estoy feliz, estoy enfocado en mis cosas, en mi propósito, de que si llega una mujer en mi vida va a ser igualita a mí, porque soy un espejo”, finalizó.

Durante ocho años, Christian Noboa estuvo casado con la modelo rusa Olga Romanova, quien es madre de sus dos hijos.