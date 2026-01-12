Precio del diésel y de las gasolinas registra reducción desde este lunes 12 de enero

El Gobierno de Ecuador anunció una reducción en los precios de los combustibles, incluyendo el diésel, las gasolinas Extra y Ecopaís, y la Súper. Los nuevos precios rigen desde este lunes 12 de enero hasta la medianoche del 11 de febrero. Esta medida, impulsada por el Ejecutivo bajo la presidencia de Daniel Noboa, responde a reformas en el sistema de bandas de precios. Estas permiten ajustes mensuales para estabilizar el mercado energético.

Las disminuciones oscilan entre cinco y 17 centavos por galón, beneficiando a consumidores en un contexto de eliminación gradual de subsidios. El diésel premium y diésel 2 experimentaron una baja de cinco centavos, pasando a un precio fijo de 2,71 dólares por galón. En diciembre de 2025, este combustible se cotizaba en 2,76. Dicha variación se enmarca en las políticas para mitigar el impacto de la eliminación casi total del subsidio al diésel.

Precio de los combustibles cambia cada mes

En octubre de 2025 el precio del diésel se elevó de 1,80 a 2,80 dólares por galón tras la eliminación del subsidio. Dicha decisión generó protestas sociales, incluyendo un paro en la provincia de Imbabura, donde sectores como el del transporte y la agricultura expresaron su desacuerdo. Posteriormente, el presidente Noboa comprometió leves reducciones mensuales para aliviar la carga económica, integrando mecanismos de bandas que ajustan precios según fluctuaciones internacionales del petróleo.

Por su parte, las gasolinas Extra y Ecopaís, de bajo octanaje y ampliamente utilizadas en vehículos particulares y transporte público, reducirá su costo en seis centavos. Es decir el precio del galón será de 2,67 dólares por galón. El mes anterior, su precio era de 2,73. Estas gasolinas representan el grueso del consumo nacional, con un estimado de 70% del mercado según datos del Ministerio de Energía y Minas.

Variaciones de hasta 5% hacia arriba o abajo

La gasolina Súper, de mayor octanaje y destinada a vehículos de alto rendimiento, presenta la mayor disminución: 17 centavos, bajando de 3,53 dólares a un valor referencial de 3,36 por galón. Sin embargo, este precio puede variar según la estación de servicio, ya que no está subsidiado y se rige por dinámicas de libre mercado. Las comercializadoras como Petroecuador y estaciones privadas ajustan sus tarifas basadas en costos de importación y márgenes operativos.

Estas reformas forman parte de un plan más amplio para racionalizar subsidios energéticos en Ecuador, un país dependiente de importaciones de derivados del petróleo. Según informes del Banco Central del Ecuador, los subsidios a combustibles representaron un gasto anual superior a 3.000 millones de dólares en años previos, impactando el déficit fiscal. La implementación de bandas de precios, introducida en 2025, permite variaciones mensuales de hasta 5% hacia arriba o abajo. Aquello se alinea con cotizaciones globales del crudo Brent y WTI.

Uso eficiente de recursos energéticos

Los consumidores pueden verificar precios actualizados en el sitio web de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables (ARCERNNR). Allí se publican boletines mensuales sobre los precios de los combustibles. Esta actualización busca fomentar un uso eficiente de recursos energéticos, contribuyendo a metas nacionales de sostenibilidad ambiental y equilibrio fiscal.