El Gobierno de Daniel Noboa busca extraditar a alias ‘Pipo’ desde España: “Le ha hecho mucho daño a Ecuador”

Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias ‘Pipo’ y señalado como máximo líder criminal de ‘Los Lobos’, fue detenido el reciente domingo en la localidad española de Málaga.

Se trató de un operativo conjunto entre la Policía de Ecuador y de España, tras meses de investigaciones. Ahora, el Gobierno de Daniel Noboa busca extraditar a ‘Pipo’, a quien acusa de estar detrás de al menos 400 crímenes, de las masacres carcelarias y los coches bomba que han sembrado terror durante los últimos meses.

¿Cuál será el futuro de ‘Pipo’?

Durante una entrevista, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el Gobierno Nacional está iniciando el trámite legal para traer a Chavarría a Ecuador.

“Nada, me gustaría más que llevarlo directamente a la Cárcel del Encuentro para que pague todo el daño que le ha hecho el país y todo el daño que ha hecho a los ecuatorianos y a muchos países más”, dijo el funcionario. Sin embargo, añadió que “hay un trámite que hay que hacer, porque en España es un país hermano. Estamos haciendo todos los documentos que corresponden para poder agilitar el tema de la extradición de alias ‘Pipo’, pero más adelante comunicaremos cuál va a ser el destino realmente de él“.

Reimberg además recalcó que la detención de ‘Pipo’ se dio “gracias a la cooperación de los países” como España.

“Es el criminal que más daño le ha hecho al Ecuador”

En la entrevista, el ministro recalcó los delitos que se le atribuyen al presunto líder de ‘Los Lobos’. “‘Pipo’ le ha hecho mucho daño al mundo, ‘Pipo’ le ha hecho mucho daño al Ecuador, ha causado masacres, ha causado las masacres carcelarias, es culpable de más de 400 muertes, es culpable de los coches bombas que han sucedido en el país y de otros actos más que posteriormente se podrán comunicar”, dijo.

Además, volvió a mencionar que su trayectoria delincuencial es superior a la del narcotraficante Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, ya extraditado a Estados Unidos. “(‘Pipo’) es el criminal realmente que más daño le ha hecho al Ecuador y a muchos países. ‘Fito’, para que tenga una idea, le llega realmente ni siquiera a los tobillos”, recalcó.

“Eso pues es un dato bastante interesante, porque ya teníamos en nuestro imaginario que no había nadie más peligroso ni poderoso que ‘Fito’. Estamos hablando entonces de un delincuente de mucho más alto valor, como lo denominan dentro de las fuerzas del orden”, agregó.

Para finalizar, Reimberg dijo que Chavarría sí está en la lista de posibles extraditados a Estados Unidos. Sin embargo, aún debe definirse su futuro en España y Ecuador. “Los lineamientos del presidente han sido muy claros. Él hace algunos meses atrás nos dio la disposición de que teníamos que detener a este peligroso criminal”, destacó.

¿Cómo es el proceso de extradición desde España?

Solicitud Formal de Extradición (Ecuador)

Paso Inicial: El Gobierno de Ecuador, a través de la Cancillería y el Ministerio del Interior, debe presentar la solicitud formal de extradición ante el Gobierno de España.

Documentación Clave: Esta solicitud debe ir acompañada de toda la documentación requerida por el tratado bilateral y la legislación española, incluyendo:

La orden de detención o sentencia emitida por un juez ecuatoriano.

La descripción de los delitos (asesinato, narcotráfico, crimen organizado, etc.).

Evidencia de las penas aplicables.

Garantías de que se respetarán los derechos humanos del extraditado.

Revisión Judicial en España

Intervención de la Audiencia Nacional: Una vez recibida la solicitud, el poder judicial español, específicamente la Audiencia Nacional (el tribunal competente para asuntos de extradición), revisa el caso.

Doble Incriminación: Se verifica que los delitos por los que se solicita la extradición también sean considerados crímenes bajo la ley española (principio de doble incriminación).

Consideraciones Legales: Se evalúa si existen impedimentos legales para la extradición, como si los delitos son de naturaleza política, o si la persona ya está siendo juzgada en España.

Audiencia y Detención Provisional

Comparecencia: ‘Pipo’, mientras está detenido provisionalmente en España, comparecerá ante el juez de la Audiencia Nacional, quien le informará sobre los cargos presentados por Ecuador.

Opciones de ‘Pipo’: El detenido puede:

Aceptar la Extradición: El proceso se agiliza enormemente.

Oponerse a la Extradición: La defensa presentará argumentos legales, lo que puede llevar a meses de deliberación y apelaciones.

Decisión Final del Gobierno Español

Visto Bueno del Ejecutivo: Si la Audiencia Nacional emite un fallo favorable a la extradición, la decisión final es política y recae sobre el Consejo de Ministros de España. Aunque la resolución judicial es vinculante en cuanto a la legalidad, el Gobierno tiene la última palabra sobre la entrega.

Ejecución de la Entrega

Traslado: Una vez aprobada la extradición por el Gobierno español, se coordina el traslado de ‘Pipo’ a Ecuador. Este proceso es ejecutado bajo estrictas medidas de seguridad, generalmente con la asistencia de la Policía Nacional y la Interpol.

Principio de Especialidad: Ecuador estará legalmente obligado a juzgar a ‘Pipo’ únicamente por los delitos que fueron incluidos en la solicitud de extradición.

Importante: Si ‘Pipo’ cometió delitos en España (como el uso de documentos falsos para residir allí), la ley española podría requerir que sea juzgado y cumpla su pena en España antes de ser entregado a Ecuador. (13).