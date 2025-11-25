COMUNIDAD POR USD 1
El Gobierno de Ecuador analiza decretar dos “puentes vacacionales” para Navidad y Año Nuevo

El Gobierno analiza dos puentes festivos para Navidad y Año Nuevo con el fin de dinamizar la economía, impulsar el turismo interno y mejorar los ingresos comerciales nacionales.
Las playas de Puerto López en la provincia de Manabí son un atractivo turístico de la Costa de Ecuador. FOTO: El Diario
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Gobierno analiza decretar dos puentes festivos para los feriados de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de impulsar la economía, fortalecer el turismo interno y mejorar la unión familiar durante el cierre del 2025. El ministro del Trabajo, Harold Burbano, confirmó este martes 25 de noviembre que la propuesta se discute en el Ejecutivo.

Estamos tomando una decisión a ver si es que de alguna forma se pueden generar dos puentes durante estos feriados de fin de año. La decisión no está tomada de manera definitiva”, señaló Burbano en una entrevista con Teleamazonas. Añadió que los feriados “dinamizan no solo la economía, sino también la unión familiar, el trabajo y el comercio”.

Medidas para impulsar el turismo 

El primer puente se aplicaría el viernes 26 de diciembre del 2025, día adicional al feriado del jueves 25, para generar un descanso continuo hasta el domingo 28. El segundo puente sumaría el viernes 2 de enero del 2026 al feriado del jueves 1, lo que completaría otro fin de semana largo de cuatro días.

Aunque el ministro aclaró que la decisión final no está tomada, indicó que existe “una alta posibilidad” de que se concrete. Explicó que la medida requiere un decreto ejecutivo y que dependerá directamente del presidente Daniel Noboa.

Los feriados de Navidad y Año Nuevo suelen ser dos de los periodos de mayor movilidad turística en Ecuador. Según datos del Ministerio de Turismo, estas fechas generan altos niveles de viajes internos hacia zonas costeras, andinas y amazónicas. El turismo interno representa un fuerte motor económico en provincias como Manabí y Guayas, especialmente en destinos de playa.

Impacto económico de los puentes festivos

En años sin restricciones, entre 1 millón y 1,2 millones de personas se movilizan durante los feriados de diciembre y enero. La cifra incluye turistas que pernoctan y excursionistas que realizan viajes de un solo día en Navidad o Año Nuevo. En 2018, por ejemplo, los registros oficiales contabilizaron 4,9 millones de visitas, aunque ese número considera desplazamientos repetidos.

El gasto promedio por persona se ubica entre USD 20 y USD 50 por día. Según estimaciones del Ministerio de Turismo, los dos feriados combinados pueden generar entre USD 90 millones y USD 100 millones, lo que aporta al PIB turístico, sector que representa el 3% al 4% del total nacional.

Buena respuesta en el 2025

En 2025, los feriados hasta noviembre generaron USD 377 millones en turismo interno. Año Nuevo suele ser el más rentable, con picos que han llegado a USD 110 millones en años previos. Estos montos impulsan sectores como hotelería, gastronomía, comercio, transporte y actividades recreativas.

En provincias como Manabí, la movilidad turística ha logrado cifras significativas. Durante el feriado de Día de Difuntos en noviembre del 2024, 300.000 visitantes se desplazaron hacia la provincia, generando un impacto de USD 3 millones. Guayas también registró una alta afluencia, con ocupaciones hoteleras del 85%. Para Navidad 2024, las reservas anticipadas alcanzaron rangos del 50% al 80%.

El turnismo como herramienta económica

Las autoridades consideran que ampliar los feriados mediante puentes festivos permitiría mantener estos ritmos de gasto y consumo en un periodo clave del año. Expertos del sector turístico han explicado que los fines de semana largos facilitan reservar transporte, alojamiento y actividades, mientras fortalecen la planificación de viajes familiares.

El ministro Burbano destacó que la propuesta busca “dinamizar el trabajo y la economía del país”. El Gobierno valora que los puentes permitan un efecto multiplicador: más pernoctaciones, más consumo y mayor rotación de ingresos en sectores que esperan la temporada navideña para equilibrar sus finanzas.

Una oportunidad para el 2025

La afirmación de que Manabí y Guayas lideran el turismo costero durante temporada de feriados está respaldada por informes del Ministerio de Turismo, encuestas de movilidad turística y reportes de ECU 911. Los estudios señalan una participación de hasta 18% del total nacional de visitantes por feriado en estas provincias.

Además, los operadores turísticos consideran que un periodo festivo de cuatro días permitiría aumentar las reservas y recuperar parte de los ingresos. Los gremios hoteleros destacan que diciembre suele presentar ocupaciones de 40% a 60%, y con puentes podría subir entre 10 y 20 puntos.

