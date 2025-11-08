COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Educación

El Gobierno de Ecuador ofrece 30 mil cupos para diplomado en liderazgo e inteligencia artificial (IA)

El Gobierno de Ecuador presentó "Becas IA Lab", un programa con 30.000 cupos para un diplomado virtual en liderazgo e inteligencia artificial, dirigido a personas mayores de 30 años.
2 minutos de lectura
El Gobierno de Ecuador ofrece 30 mil cupos para diplomado en liderazgo e inteligencia artificial (IA). (Pexels)
Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

web@eldiario.ec

La Presidencia de la República de Ecuador anunció este viernes 7 de noviembre de 2025 el lanzamiento del programa «Becas IA Lab». Esta iniciativa, realizada en colaboración con la Universidad Santander, pone a disposición de la ciudadanía 30mil cupos para cursar un diplomado enfocado en el desarrollo de habilidades gerenciales y liderazgo mediante el uso de Inteligencia Artificial. Las becas son de modalidad 100% virtual.

Requisitos y proceso de inscripción

El programa está específicamente diseñado para ciudadanos de Ecuador que sean mayores de 30 años. Los interesados en acceder a esta formación pueden realizar su inscripción de manera gratuita a través del enlace oficial proporcionado por el Ejecutivo. Este diplomado busca dotar a los participantes de herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar su competitividad en el mercado laboral actual.

Las personas deben acceder al enlace, ingresar sus datos personas y posteriormente recibirán un correo de confirmación. Tras ello, debes entrar al sitio que serán redirigidos. Ya en la plataforma de la Universidad Santander, deben completar un formulario, aceptar las condiciones y seleccionar el diplomado. Una vez dentro del programa, los participantes puede completar las diversas actividades con las que cuenta el programa de formación.

https://www.eldiario.ec/ecuador/ecuador-lanza-nueva-convocatoria-de-becas-para-cuarto-nivel-con-cooperacion-internacional-14102025/

Apuesta por la educación continua en Ecuador

Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública de Ecuador, destacó la importancia de este proyecto. Según la funcionaria, el Gobierno «apuesta por la educación y apoya a todos los ecuatorianos que deseen impulsar su carrera, adquirir nuevos conocimientos y potenciar su perfil profesional«.

Contexto de formación tecnológica en Ecuador

Esta no es la primera convocatoria del Gobierno de Ecuador en este ámbito. El pasado 31 de octubre, se entregaron otras 10 mil becas dirigidas específicamente a jóvenes para formación especializada en IA, gracias a un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. Dichas capacitaciones, también virtuales, se encuentran actualmente en curso hasta diciembre, evidenciando una estrategia más amplia de formación digital en el país.

