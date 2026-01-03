El Gobierno venezolano llama a la calma y denuncia una “masacre” por los ataques de Estados Unidos

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, compareció esta madrugada para llamar a la calma a los ciudadanos y denunciar una “masacre” provocada por los ataques de Estados Unidos que sirvieron de cobertura a la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su mujer, la primera dama Cilia Flores.

“Aquí hay un pueblo organizado que sabe qué hacer”, declaró Cabello en su comparecencia en la calle, rodeado de fuerzas de seguridad, y ataviado con casco y chaleco antibalas.

Pidió calma tras los ataques de Estados Unidos

“Llamo a la calma de nuestro pueblo. Confíen en el liderazgo, en la dirigencia del alto mando político y militar para la situación que estamos atravesando. Mucha calma, que nadie caiga en el desespero para facilitarle las cosas al enemigo invasor, terrorista, que nos atacó cobardemente”, aseveró Cabello.

El dirigente chavista instó a la ciudadanía a mantener la calma, evitar provocaciones y no caer en la desesperanza. Además, pidió la intervención internacional ante un “ataque cobarde” y una “masacre”.

“Esperamos que el mundo se pronuncie sobre este ataque contra civiles”, añadió. “Un ataque cobarde mientras la gente dormía, un ataque a civiles, una masacre. ¿Van a ser los organismos internacionales cómplices?”, manifestó Cabello. Sin embargo, todavía no hay cifras oficiales sobre las bajas causadas por los ataques norteamericanos.

Hay muertos y heridos

También el fiscal general del país, Tarek William Saab, se pronunció en los mismos términos. Confirmó heridos graves y víctimas mortales, pero sin dar una cifra exacta.

“Hay víctimas inocentes han resultado mortalmente heridas y otras han muerto a causa de este criminal ataque terrorista”, declaró.

Saab también reiteró la exigencia inicial de la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, de que Estados Unidos presente una prueba de vida de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Nicolás Maduro, “capturado” y sacado de Venezuela

El senador republicano por Utah, Mike Lee, informó en su cuenta personal de X que el secretario de Estado Marco Rubio acaba de informarle sobre la situación actual del presidente venezolano, “capturado” esta madrugada y extraído del país junto a su mujer, la primera dama Cilia Flores, según anunció el presidente estadounidense Donald Trump.

“Marco Rubio me ha informado que Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos”, manifestó. Agregó que los ataques aéreos estadounidenses fueron efectuados “para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, sin dar más detalles.