El legado de ‘La Diva del Ecuador’: Se cumplen once años de la trágica muerte de Sharon, ‘La Hechicera’

Este domingo 4 de enero de 2026, se cumplen once años del femicidio de la cantante ecuatoriana Edith Bermeo Cisneros, conocida como Sharon ‘La Hechicera’.

Para recordar su trayectoria y legado, familiares y admiradores han organizado un homenaje póstumo que se llevará a cabo a las 17h00 en el Camposanto Parque de la Paz, ubicado en el cantón Durán, provincia del Guayas.

El evento busca honrar la memoria de quien fuera la pionera de la tecnocumbia en el país, tras su fallecimiento en 2015 en la provincia de Santa Elena.

Un conmovedor homenaje para Sharon

La ceremonia programada para esta tarde incluirá una misa de honras y un recorrido musical por su carrera artística.

Según la invitación difundida por sus allegados, el acto tiene como objetivo mantener viva la influencia de la artista en la cultura popular ecuatoriana. “Su luz sigue brillando en nuestros corazones”, expresaron sus familiares en el comunicado de convocatoria, extendiendo la invitación a todos los fanáticos que deseen participar del tributo.

Sharon fue una figura central del espectáculo nacional durante la década de los noventa y principios de los dos mil. Su capacidad para conectar con las audiencias masivas la posicionó como ‘La Diva del Ecuador’, un título que mantuvo hasta el día de su muerte.

El homenaje de este año refuerza el impacto sostenido de su imagen y su música en las nuevas generaciones de artistas locales.

Trayectoria y legado en la música popular

Nacida en Guayaquil en 1974, Edith Bermeo revolucionó la industria musical ecuatoriana al posicionar la tecnocumbia como un género de consumo masivo.

Con temas emblemáticos como Corazón valiente, El baile del pimpollo y Corazón herido, Sharon rompió esquemas estéticos y escénicos. Su propuesta, caracterizada por una mezcla de sensualidad y carisma, le permitió consolidar una marca personal que trascendió los escenarios. También incursionó en la actuación y la producción televisiva.

Además de su éxito comercial, se le reconoce haber profesionalizado la puesta en escena de la música popular en el país.

Su fallecimiento, ocurrido la madrugada del 4 de enero de 2015 en la Ruta del Spondylus, marcó el fin de una era para el entretenimiento en Ecuador, dejando un vacío que sus seguidores intentan llenar cada año con este tipo de encuentros públicos.

Trascendencia judicial del caso

El caso de Sharon no solo tuvo impacto cultural, sino que representó un hito en el sistema legal ecuatoriano. Aunque inicialmente su muerte cerca de la comuna San Pablo se reportó como un accidente de tránsito, las investigaciones posteriores permitieron tipificar el hecho como femicidio.

Este proceso judicial fue uno de los primeros de alto perfil en el país bajo dicha tipificación. Así, se visibilizó la problemática de la violencia de género a nivel nacional.

La justicia ecuatoriana sentenció a su entonces pareja, Geovanny López, a 26 años de prisión. Este fallo sentó un precedente fundamental en la defensa de los derechos de las mujeres y fortaleció el debate sobre la protección estatal ante casos de violencia doméstica.

A once años del suceso, la figura de Sharon permanece como un símbolo de la lucha por la justicia y el reconocimiento del talento femenino en el Ecuador.