Ali Khamenei acusa de mercenarios a los manifestantes y escala la tensión entre Irán y Estados Unidos

El líder supremo de Irán, Alí Khamenei, calificó a los manifestantes que protestan contra el régimen como “mercenarios” y lanzó advertencias contra Estados Unidos. Lo hizo en medio de una ola de protestas que ya ha dejado al menos 648 muertos y más de 10.600 detenidos en dos semanas. Las declaraciones se produjeron mientras el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Teherán propuso negociaciones tras la represión.

En un discurso difundido por medios estatales, Khamenei describió a la nación iraní como “fuerte y poderosa, consciente y capaz de identificar a sus enemigos”. Aseguró que las protestas no responden a un descontento interno legítimo, sino a la acción de actores externos. El líder supremo advirtió además que Estados Unidos enfrentará consecuencias por lo que Teherán considera injerencia en sus asuntos internos.

Protestas en Irán han dejado más de 600 muertos

Las protestas, que se han extendido por distintas ciudades del país, han sido acompañadas por un severo control de las comunicaciones. Con el bloqueo de internet y la interrupción de líneas telefónicas, la verificación independiente de los acontecimientos se ha vuelto limitada. El régimen iraní no ha difundido cifras oficiales sobre víctimas, aunque en redes sociales circulan videos con decenas de cuerpos en una morgue.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que al menos 648 personas han muerto. También se confirmaron más de 10.600 han sido detenidas. Estas cifras no han sido confirmadas por las autoridades iraníes, pero han sido citadas por organismos internacionales y gobiernos occidentales al condenar la represión.

Se busca una reunión con representantes iraníes

En el plano internacional, el presidente Donald Trump declaró que Irán habría propuesto negociaciones tras sus advertencias de posibles acciones contra la República Islámica. “Irán llamó, quieren negociar”, afirmó Trump a periodistas a bordo del Air Force One, señalando que su administración trabaja para organizar una reunión con representantes iraníes, aunque advirtió que podría actuar antes si la situación lo requiere.

Irán no reconoció de inmediato esas declaraciones. No obstante, el canciller Abbas Araghchi afirmó el lunes que “el canal permanece abierto” con Estados Unidos, subrayando que cualquier diálogo debe basarse en “la aceptación de intereses y preocupaciones mutuas”.

Gobiernos expresaron apoyo a Irán

Como respuesta a las reacciones internacionales, Irán convocó el lunes a los embajadores de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, después de que esos gobiernos expresaran apoyo a las protestas. Alemania, Canadá y la Unión Europea condenaron la violencia del régimen, mientras China manifestó su oposición a la interferencia externa y Turquía advirtió que las intervenciones extranjeras podrían agravar la crisis.

La situación en Irán continúa generando preocupación internacional, tanto por el impacto humanitario de la represión como por sus posibles consecuencias diplomáticas y de seguridad regional.