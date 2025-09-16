COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
UFC

El luchador español Hecher Sosa peleará por la UFC días después de perder a su padre

A pesar de la tragedia, Sosa decidió mantener su participación en la pelea, destacando su compromiso con el legado de su padre.
Hecher Sosa, peleador canario con récord de 13-1, enfrentará a Mackson Lee (9-0) en las Dana White's Contender Series.
El español Hecher Sosa es luchador profesional de la UFC y una delas promesas de Peso Gallo.
Hecher Sosa, peleador canario con récord de 13-1, enfrentará a Mackson Lee (9-0) en las Dana White’s Contender Series.
El español Hecher Sosa es luchador profesional de la UFC y una delas promesas de Peso Gallo.

Hecher Sosa, peleador canario con récord de 13-1, enfrentará a Mackson Lee (9-0) en las Dana White’s Contender Series. Lo hará con un contrato de la UFC en juego, apenas dos días después del fallecimiento de su padre. La pelea, en la categoría peso gallo, se llevará a cabo en el evento estelar en Las Vegas este miércoles 17 de septiembre. El combate se dará  en medio de un contexto de profunda pérdida personal para Sosa, quien busca honrar la memoria de su progenitor.

El ‘Guanche Warrior’ confirmó la triste noticia a través de un emotivo comunicado en redes sociales tras superar el pesaje oficial. Su padre, quien luchó meses contra una grave enfermedad, no podrá ver a Hecher Sosa cumplir su sueño de ingresar a la UFC. Este duelo se suma a la pérdida de su hermana, ocurrida hace poco más de un año, marcando un periodo de adversidad para el luchador.

Hecher Sosa ganó un título en junio pasado

A pesar de la tragedia, Sosa decidió mantener su participación en la pelea, destacando su compromiso con el legado de su padre. En junio pasado, Sosa y su padre celebraron juntos la conquista del cinturón de WOW, un hito que fortaleció su vínculo. Ahora, el español buscará en el octágono demostrar que pertenece a la UFC, como ha afirmado en los últimos meses.

La pelea contra Lee, un oponente invicto, representa una oportunidad crucial para consolidar su carrera en las artes marciales mixtas (MMA). Ambos peleadores cumplieron con el peso requerido, asegurando que el combate se lleve a cabo según lo programado. Las Dana White’s Contender Series son un escaparate clave para que talentos emergentes como Sosa obtengan un contrato con la UFC, la principal organización de MMA a nivel mundial.

Desafío significativo en su trayectoria

La determinación de Sosa, a pesar de las circunstancias, ha generado admiración en la comunidad de las MMA, destacando su fortaleza mental y dedicación. Hecher Sosa, originario de las Islas Canarias, ha destacado por su versatilidad y agresividad en el octágono, acumulando 13 victorias en 14 combates.

Su enfrentamiento contra Mackson Lee, un peleador con un récord invicto, será un desafío significativo en su trayectoria. Las Contender Series, creadas por Dana White, presidente de la UFC, han servido como plataforma para descubrir nuevos talentos, con peleadores que deben impresionar para asegurar un contrato. La historia de superación de Sosa añade un componente emocional a esta pelea, que será seguida de cerca por los aficionados.

