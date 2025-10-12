El manabita Eitel Zambrano, nuevo director nacional de CREO: «Orientamos a nuestras bases a sufragar por el Sí»

El asambleísta nacional Eitel Zambrano, oriundo de Chone, Manabí, es el nuevo director nacional del movimiento CREO lista 21.

Desde el liderazgo de la agrupación política fundada por el expresidente Guillermo Lasso, el legislador confirmó que trabajarán a favor del ‘SÍ’ en el próximo referéndum y consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Eitel Zambrano sobre su liderazgo en Creo

El ingeniero comercial, de 35 años, contó que llegó al liderazgo nacional del movimiento Creo «por un proceso democrático interno y por una permanencia personal al movimiento por el que incluso llegue a ser asambleísta nacional».

«He trabajado mucho para este momento en mi carrera proselitista dentro de CREO y espero responder a la confianza de mis coidearios», añadió.

Añadió que como director nacional están «en una permanente búsqueda de ciudadanos comprometidos con el país ávidos de ser parte de las soluciones y no de los problemas, de engrandecer con las ideas y no con los insultos a otras personas u organizaciones«. «Como directriz esta la apuesta a la mezcla de juventud y experiencia», precisó.

El movimiento Creo respalda el ‘SÍ’ en las urnas

Eitel Zambrano ratificó que la agrupación política que lidera respaldará el ‘SÍ’ en el referéndum y en consulta popular prevista para noviembre próximo.

«Pensamos y hemos orientado a nuestras bases a nivel nacional a sufragar en el referéndum y en la consulta por el SÍ. Creemos que esto será una bocanada de aire para quienes empujamos un Ecuador distinto, con un marco legal acorde a los tiempos y a las necesidades de seguridad , inversión y trabajo», dijo sobre la opción de redactar una nueva Constitución.

Por otra parte, expresó que como agrupación política buscarán «continuar configurándonos en todas las provincias, cantones y juntas parroquiales del país. Para ser un movimiento grande con aspiraciones en la elección popular, debemos estar organizados y esa organización ya la tenemos en mas del ochenta por ciento del Ecuador, con directivas propias en mucho mas de la mitad del país».

Origen de la agrupación política

El Movimiento CREO, Creando Oportunidades, es un movimiento político ecuatoriano con orientación liberal conservador, fundado en 2011. El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó a la agrupación en enero de 2012, otorgándole la lista 21.

Desde su fundación, Guillermo Lasso ha sido su máximo líder, así como su candidato presidencial en tres oportunidades (2013, 2017 y 2021).

En las dos primeras ocasiones, Lasso llegó al segundo lugar de las votaciones. Fue finalmente electo en los comicios de 2021, en alianza con el Partido Social Cristiano. Es decir que entre 2021 y 2023, CREO fue el partido de gobierno del país.