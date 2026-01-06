Robert Burbano y un defensa argentino llegan al Manta FC. El goleador Daniel Valencia se queda

El Manta FC anunció la incorporación de nuevos jugadores, renovaciones y promociones internas como parte de su planificación para la temporada 2026. Jaime Estrada Bonilla, presidente vitalicio, detalló las contrataciones durante un pronunciamiento oficial realizado este 5 de enero de 2026. Lo hizo con el objetivo de fortalecer el plantel tras mantener la categoría en el año anterior y consolidar un proyecto deportivo estable.

Entre los refuerzos destacan el ecuatoriano Robert Burbano y el defensa central Octavio Moscarelli. Ellos se integrarán en los próximos días al equipo dirigido por Javier Carvajal. Estrada Bonilla confirmó que Robert Burbano, exjugador de Emelec y Delfín, se une como refuerzo clave en el mediocampo. A él se suma Octavio Moscarelli, defensor central argentino con experiencia en Atlético Mitre. Allí acumuló 29 convocatorias y 23 partidos como titular.

Manta FC trae a dos exjugadores de equipos ambateños

Además, el club incorporó al colombiano Juan David Jiménez, volante de marca procedente de Técnico Universitario. A él se suma Glendys Mina, lateral izquierdo que mantuvo continuidad en el último campeonato. Estas contrataciones responden a la necesidad de potenciar líneas específicas del equipo, según indicó el directivo. En paralelo, Estrada ratificó la continuidad del cuerpo técnico, liderado por Javier Carvajal y Alejandro Esposito.

Esta decisión se basa en la evaluación positiva del proceso anterior, donde Carvajal guió al equipo en el cuadrangular de descenso y aseguró la permanencia en la categoría. La estabilidad técnica busca sostener una línea de trabajo a largo plazo, evitando interrupciones en la preparación del plantel. Respecto a los jugadores con contratos vigentes, Estrada Bonilla citó a Félix Zambrano, Daniel Valencia, Alexander Medina, Daniel Quintero, Josué Chalá, Michael Valencia.

Se promovió a jugadores de sus divisiones inferiores

También nombró a Dani Cabeza, Walter Chávez, Estefano Pico, Anderson Castillo y Justin Peñarrieta, quienes permanecerán en la plantilla y participarán en la pretemporada. El goleador Daniel Valencia, destacado por su contribución en la campaña pasada, se mantiene como pieza fundamental en el ataque. El club mantense también anunció renovaciones para asegurar continuidad deportiva.

Los jugadores que extendieron sus vínculos con el Manta FC son Justin Alma, Mateo Ortiz, Jeremy Mina y Brian Ramírez, apostando por el desarrollo de talentos ya integrados en el proyecto. Estas medidas forman parte de una estrategia institucional enfocada en procesos colectivos e individuales. Fiel a su política de formación, el Manta FC promovió jugadores de sus divisiones inferiores al primer equipo.

Fútbol formativo durante los últimos años en el Manta

Entre los ascendidos figuran Alejandro Realpe, volante de marca ya vinculado definitivamente; Jorge Batalla, defensor central con años de trayectoria en la cantera. También Justin Shankay, goleador de la categoría sub-17; y Mario Vera, quien pasó por las sub-13 y sub-15, además de procesos en selecciones juveniles de Ecuador. Estrada enfatizó que esta apuesta por el talento joven responde al trabajo sostenido en el fútbol formativo durante los últimos años.

El proceso de contrataciones permanece abierto, con la posibilidad de sumar entre dos y tres jugadores adicionales según las necesidades identificadas por el cuerpo técnico. Además, la dirigencia avanza en gestiones con auspiciantes y aliados estratégicos para garantizar el financiamiento y la sostenibilidad del club. Finalmente, la pretemporada iniciará el jueves 8 de enero de 2026 en el Complejo Deportivo de San Juan, a partir de las 8h15 horas.

Retención de categoría y el desarrollo local

Este arranque oficial marcará el comienzo de los trabajos de preparación física y táctica para la nueva campaña. En contexto, el Manta FC, equipo de la Serie A de la LigaPro ecuatoriana, ha enfrentado desafíos en temporadas recientes, con un enfoque en la retención de categoría y el desarrollo local. Según reportes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, clubes como Manta FC han incrementado inversiones en canteras, con un 20% más de promociones juveniles en 2025 comparado con años previos.