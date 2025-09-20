El Mes de la Hispanidad: La comunidad ecuatoriana también celebra esta festividad en Estados Unidos

Cada año, entre septiembre y octubre, Estados Unidos dedica un mes entero a reconocer la cultura y el aporte de los migrantes latinos, entre ellos de la comunidad ecuatoriana. Es el Mes de la Hispanidad, una celebración que se extiende por todo el país con desfiles, conciertos, muestras de cine y ferias comunitarias. Algunas de las fiestas más destacadas son:

Nueva York: el desfile de la Quinta Avenida reúne a miles de migrantes que marchan con banderas, trajes típicos y música de sus países.

el desfile de la Quinta Avenida reúne a miles de migrantes que marchan con banderas, trajes típicos y música de sus países. Miami: la Pequeña Habana vibra con conciertos, danzas caribeñas y festivales gastronómicos.

la Pequeña Habana vibra con conciertos, danzas caribeñas y festivales gastronómicos. Chicago: el barrio Pilsen se convierte en un museo al aire libre con murales, arte urbano y presentaciones folclóricas.

el barrio Pilsen se convierte en un museo al aire libre con murales, arte urbano y presentaciones folclóricas. Los Ángeles: ferias comunitarias y actividades culturales resaltan la diversidad latina en el oeste.

ferias comunitarias y actividades culturales resaltan la diversidad latina en el oeste. Houston: conciertos y exhibiciones de cine completan la agenda de uno de los estados con mayor población migrante.

En ese panorama nacional, la ciudad de Gainesville, Florida, también tiene su propio sello. Allí se realiza el Festival de Cine Latino, que en 2025 llegó a su edición número 21 y que ya lo reseñamos en nuestras páginas, pero hay muchas más actividades.

Voces de la comunidad ecuatoriana

Para Elizabeth Ortega, realtor hispana y miembro de la Latina Women’s League, este festival es una manera de unir esfuerzos comunitarios en torno a la cultura. “Esta es una organización sin fines de lucro. La liga latina de mujeres tiene más de 21 años y siempre tratamos de hacer trabajo comunitario. Damos clases de inglés, damos clases de español a los niños, donamos comida, pero en el mes de la Hispanidad siempre tenemos el festival de las películas latinas y todo el mes organizamos eventos promoviendo nuestra cultura”, afirmó.

La presencia ecuatoriana, aunque pequeña en Gainesville, también se refleja en el festival. “Sí tenemos presencia ecuatoriana y tenemos muchas integrantes también de Ecuador representándonos”, subrayó Ortega.

En su caso, no solo apoya como miembro, sino también como patrocinadora y voluntaria. “Soy miembro de la liga de mujeres, pero también patrociné el evento y soy la coordinadora de los cuentacuentos, que son historias que leemos a los niños en español en las librerías públicas, casi todos los sábados”, detalló.

Ecuador en un mosaico diverso

Aunque en Gainesville la comunidad ecuatoriana no es tan numerosa como la venezolana, colombiana, cubana o puertorriqueña, Ortega asegura que ha logrado tejer vínculos: “Obviamente la comunidad ecuatoriana es pequeña, pero he tenido el gusto de conocerlos; de hecho, algunos de ellos son mis clientes”.

Así, cada septiembre y octubre, el Mes de la Hispanidad recuerda que el aporte de los ecuatorianos —aunque en menor número— suma en la construcción de un mosaico latino que enriquece la vida cultural de Estados Unidos. (Kike Perdomo) (04)