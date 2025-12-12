El Ministerio de Agricultura y productores lanzaron la venta de canasta campesina

Productores de varios cantones empezarán a comercializar las canasta de agricultura familiar campesina con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP)

La presentación oficial de la canasta de agricultura familiar campesina se realizó este viernes 12 de diciembre, con la presencia de productores y representantes de varias instituciones del Estado. El programa busca posicionar una oferta saludable, accesible y sostenible para toda la provincia de Manabí.

Laura Londoño, directora del MAGP en Manabí, informó que la canasta es resultado del trabajo conjunto con las organizaciones que integran el programa de agricultura familiar campesina. Ellos recibieron capacitaciones con 14 módulos de aprendizaje aplicados en las diferentes escuelas productivas de la provincia.

El lanzamiento provincial

Según Londoño, el proyecto iniciará con la venta de 2.000 canastas, que serán distribuidas en instituciones públicas, prefectura, municipios y universidades, y personas particulares. El catálogo de productos ya circula en redes sociales y servirá como guía para los compradores de la provincia.

La canasta integra una variedad de alimentos esenciales. Incluye tomates, cebollas, papas, yuca, plátanos, arroz y aceite, además de hortalizas y productos adicionales como pollo, vinos, maní y longaniza. Estos alimentos representan el esfuerzo de diversas familias productoras de Manabí.

El costo fijado para el público es de 25 dólares, un valor que busca ser accesible y competitivo para impulsar el consumo de productos locales. El proceso pretende reforzar la logística necesaria para una comercialización adecuada.

El objetivo es ofrecer alimentos agroecológicos, sanos y cultivados bajo prácticas responsables, producto del acompañamiento recibido durante los módulos de formación. Cada visita a las parcelas permitió evaluar avances, reforzar conocimientos y asegurar que los productos lleguen limpios y en condiciones adecuadas para su distribución.

Fortalecimiento a los productores

Jaime Padilla, presidente de la asociación Puerto La Boca de Puerto Cayo, señaló que han recibido capacitaciones importantes en el manejo de cultivos y producción sana. Además, indicó que obtuvieron una maquinaria agrícola que les permitirá mejorar su trabajo y reducir costos de producción.

Para los productores, este acompañamiento ha sido clave para avanzar en prácticas agroecológicas y fortalecer su capacidad de ofrecer alimentos de calidad.

El 19 de diciembre iniciarán con un proceso de venta masivo donde se prevé la presencia del ministro y del presidente Daniel Noboa.