COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Manabí
Sociedad

El Ministerio de Agricultura y productores lanzaron la venta de canasta campesina

El proyecto iniciará con la venta de 2.000 canastas, que serán distribuidas en instituciones públicas. El costo es de 25 dólares.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La canasta de la agricultura familiar campesina fue presentada por funcionarios del MAGP, Agrocalidad y otras instituciones.
La canasta de la agricultura familiar campesina fue presentada por funcionarios del MAGP, Agrocalidad y otras instituciones.
La canasta de la agricultura familiar campesina fue presentada por funcionarios del MAGP, Agrocalidad y otras instituciones.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Productores de varios cantones empezarán a comercializar las canasta de agricultura familiar campesina con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGP)

La presentación oficial de la canasta de agricultura familiar campesina se realizó este viernes 12 de diciembre, con la presencia de productores y representantes de varias instituciones del Estado. El programa busca posicionar una oferta saludable, accesible y sostenible para toda la provincia de Manabí.

Laura Londoño, directora del MAGP en Manabí, informó que la canasta es resultado del trabajo conjunto con las organizaciones que integran el programa de agricultura familiar campesina. Ellos recibieron capacitaciones con 14 módulos de aprendizaje aplicados en las diferentes escuelas productivas de la provincia.

El lanzamiento provincial

Según Londoño, el proyecto iniciará con la venta de 2.000 canastas, que serán distribuidas en instituciones públicas, prefectura, municipios y universidades, y personas particulares. El catálogo de productos ya circula en redes sociales y servirá como guía para los compradores de la provincia.

La canasta integra una variedad de alimentos esenciales. Incluye tomates, cebollas, papas, yuca, plátanos, arroz y aceite, además de hortalizas y productos adicionales como pollo, vinos, maní y longaniza. Estos alimentos representan el esfuerzo de diversas familias productoras de Manabí.

El costo fijado para el público es de 25 dólares, un valor que busca ser accesible y competitivo para impulsar el consumo de productos locales. El proceso pretende reforzar la logística necesaria para una comercialización adecuada.

El objetivo es ofrecer alimentos agroecológicos, sanos y cultivados bajo prácticas responsables, producto del acompañamiento recibido durante los módulos de formación. Cada visita a las parcelas permitió evaluar avances, reforzar conocimientos y asegurar que los productos lleguen limpios y en condiciones adecuadas para su distribución.

Fortalecimiento a los productores

Jaime Padilla, presidente de la asociación Puerto La Boca de Puerto Cayo, señaló que han recibido capacitaciones importantes en el manejo de cultivos y producción sana. Además, indicó que obtuvieron una maquinaria agrícola que les permitirá mejorar su trabajo y reducir costos de producción.

Para los productores, este acompañamiento ha sido clave para avanzar en prácticas agroecológicas y fortalecer su capacidad de ofrecer alimentos de calidad.

El 19 de diciembre iniciarán con un proceso de venta masivo donde se prevé la presencia del ministro y del presidente Daniel Noboa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hombre demanda a su prometida por “comer mucho y trabajar poco”

El Ministerio de Agricultura y productores lanzaron la venta de canasta campesina

El rey de Noruega recibe a María Corina Machado en el Palacio Real de Oslo tras ser galardonada con el Nobel de la Paz

Una niña de dos años murió tras un ataque de un pitbull y sus padres enfrentan cargos de homicidio

El FC Barcelona apunta a su quinta victoria seguida a manos de CS Osasuna y a más ventaja en LaLiga

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hombre demanda a su prometida por “comer mucho y trabajar poco”

El Ministerio de Agricultura y productores lanzaron la venta de canasta campesina

El rey de Noruega recibe a María Corina Machado en el Palacio Real de Oslo tras ser galardonada con el Nobel de la Paz

Una niña de dos años murió tras un ataque de un pitbull y sus padres enfrentan cargos de homicidio

El FC Barcelona apunta a su quinta victoria seguida a manos de CS Osasuna y a más ventaja en LaLiga

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Hombre demanda a su prometida por “comer mucho y trabajar poco”

El rey de Noruega recibe a María Corina Machado en el Palacio Real de Oslo tras ser galardonada con el Nobel de la Paz

Una niña de dos años murió tras un ataque de un pitbull y sus padres enfrentan cargos de homicidio

El FC Barcelona apunta a su quinta victoria seguida a manos de CS Osasuna y a más ventaja en LaLiga

Ministro John Reimberg denuncia liberación de presunto cabecilla de grupo criminal en El Oro

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO